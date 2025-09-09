Orange testuje 5G SA. To prawdziwe 5G, niezależne od LTE
Orange Polska rozpoczął testy sieci 5G SA (standalone), które mają zweryfikować technologię pod kątem przyszłego komercyjnego wdrożenia – poinformował w rozmowie z ISBtech Piotr Jaworski, członek zarządu Orange Polska ds. sieci i technologii.
Testy potrwają kilka miesięcy i prowadzone są na warszawskiej Ochocie, w okolicy Miasteczka Orange, na komercyjnych stacjach bazowych. Spółka planuje stopniowe rozszerzenie ich o kolejne miasta w Polsce. Na obecnym etapie Orange będzie testować usługi FWA (Fix Wireless Access) oraz usługi przeznaczone dla rynku B2B. W pierwszej fazie weryfikowane będą podstawowe funkcje sieci, takie jak parametry transmisji danych, bezpieczeństwo, mobilność użytkowników czy współdziałanie z LTE
Orange sprawdza także mechanizmy tzw. slicingu w 5G SA, które pozwalają na tworzenie sieci wirtualnych dopasowanych do potrzeb określonych grup klientów. Chodzi np. o usługi z niskim opóźnieniem dla graczy czy z gwarantowaną przepływnością dla służb w sytuacjach kryzysowych. Ważnym elementem będzie także sprawdzenie możliwości wykorzystania wielu częstotliwości, w tym 3600 MHz i 700 MHz.
W dalszych krokach będziemy testować poprawność działania smartfonów i routerów obsługujących 5G SA, aby zapewnić ich pełną kompatybilność z nową architekturą sieciową. W 2026 roku planujemy przeprowadzić certyfikację sieci z głównymi dostawcami terminali, co poprzedzi pełną komercjalizację sieci 5G SA
W początkowej fazie komercjalizacji 5G SA ma być wykorzystywane głównie w rozwiązaniach dla segmentu biznesowego, takich jak instalacje kampusowe i sieci prywatne, a także w usługach FWA czy podczas dużych wydarzeń wymagających szybkiej, lokalnej łączności. Testy mają przygotować Orange na wdrożenie szeregu usług bazujących na 5G SA, ale o tym, które z nich najszybciej się rozwiną, zadecyduje rynek.
Zanim jednak to nastąpi, większość użytkowników Internetu nadal będzie korzystać z 5G NSA, zapewniającego w ramach agregacji z pasmami LTE dużą pojemność sieci. W miarę nasycania się rynku urządzeniami 5G będziemy przeprowadzać refarming kolejnych pasm z LTE do 5G i wtedy 5G SA stanie się podstawową usługą obok zanikającego LTE. Choć na razie to dość odległa perspektywa czasowa
5G SA (5G Standalone) to w pełni samodzielna generacja sieci 5G, która działa niezależnie od technologii 4G LTE, oferując szybszy transfer danych, większą przepustowość i niższe opóźnienia. Dzięki temu możliwe jest wdrażanie nowych usług, takich jak sieci prywatne i network slicing.