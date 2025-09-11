Orange wyjaśnia różnicę: 5G SA to zupełnie nowa jakość

NSA kontra SA – o co chodzi?

Dzisiejsze 5G w Polsce to w większości NSA (Non-Standalone). W praktyce oznacza to, że tylko część sieci – ta radiowa – pracuje w standardzie 5G. Rdzeń wciąż opiera się na technologii LTE. Dlatego nie doświadczamy jeszcze pełni możliwości, jakie daje piąta generacja.

W wersji SA (Standalone) zarówno radio, jak i rdzeń sieci działają w 5G. To właśnie wtedy wchodzimy na poziom, który pozwoli mówić o prawdziwej rewolucji.

Dlaczego 5G SA to przełom?

Najważniejsze różnice między 5G SA i 5G NSA to trzy elementy:

opóźnienia – spadają z kilku–kilkunastu milisekund do poniżej 1 ms,

elastyczność – dzięki chmurze sieć automatycznie dostosowuje się do obciążenia, na przykład podczas koncertu,

nowe usługi – slicing, czyli możliwość wydzielenia prywatnych sieci dla biznesu, przemysłu czy medycyny.

W 5G SA funkcje sieciowe będą rozproszone i przenoszone bliżej użytkowników. To tak zwany edge computing. Dzięki temu transmisja danych nie musi pokonywać setek kilometrów, a opóźnienia stają się praktycznie niezauważalne. Bez tego nie byłoby mowy o zdalnych operacjach, samochodach sterowanych na odległość czy naprawdę płynnej rozgrywce online w ruchu.

Co to oznacza dla nas?