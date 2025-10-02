Rewolucja w urzędzie. Polska sztuczna inteligencja pomoże ci załatwić sprawy

Urząd Miasta Gdyni podpisał przełomowe porozumienie z konsorcjum HIVE AI, które rozwija rodzinę polskich modeli językowych PLLuM. To pierwsze tego typu wdrożenie w polskim samorządzie. Mówiąc prościej: Gdynia zatrudniła polską wersję "ChataGPT do pomocy mieszkańcom.

Sztuczna inteligencja ma rozwiązać problem, z którym borykał się każdy, kto próbował znaleźć coś w urzędowych czeluściach Internetu. Nowa technologia zasili miejskiego czatbota oraz, co najważniejsze, wyszukiwarkę w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Koniec z przekopywaniem się przez BIP

W praktyce oznacza to koniec z żmudnym szukaniem dokumentów i niezrozumiałym, urzędowym językiem. Mieszkaniec będzie mógł zadać pytanie w naturalny sposób, na przykład "Jakie dokumenty są potrzebne do wymeldowania?" lub "Pokaż mi interpelacje radnych dotyczące mojej dzielnicy". AI przeanalizuje zapytanie i sama znajdzie odpowiednie procedury, uchwały czy wnioski.

Cieszę się, że Gdynia wdraża polski duży model językowy - wprost do kontaktu z mieszkańcami. To krótsza droga do informacji publicznej, bardziej dostępne usługi i bezpieczne przetwarzanie danych w oparciu o krajowe technologie. Ten pilotaż pokaże, jak dzięki polskim modelom językowym możemy nie tylko skrócić czas załatwiania spraw, ale też zwiększać zaufanie do cyfrowych usług publicznych. Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji

Wdrożenie w Gdyni to część większego planu. Modele PLLuM jeszcze w tym roku mają trafić do aplikacji mObywatel i Ministerstwa Cyfryzacji. Pilotaż w nadmorskim mieście ma stać się wzorem dla innych samorządów w kraju.

Konsorcjum HIVE AI nie tylko rozwija polskie modele językowe, ale też wspiera administrację publiczną w ich praktycznym zastosowaniu – tak, aby realnie ułatwiały pracę urzędników i kontakt obywateli z urzędami. Jeszcze w tym roku modele PLLuM zasilą wirtualnego asystenta w aplikacji mObywatel i zostaną wdrożone w Ministerstwie Cyfryzacji. Podpisane dzisiaj porozumienie to z kolei istotny krok w stronę wdrożeń w jednostkach samorządu terytorialnego. Liczymy, że pilotaż w Gdyni stanie się wzorem dla podobnych inicjatyw w innych miastach. Agnieszka Karlińska, kierownik Zakładu Dużych Modeli Językowych NASK

Gdynia znowu wyznacza trendy

To nie pierwszy raz, kiedy Gdynia jest pionierem cyfrowych rozwiązań. Już w 2012 roku miasto uruchomiło pierwszego w Polsce miejskiego czatbota, a w 2021 roku – voicebota. Teraz, dzięki polskiej sztucznej inteligencji, Gdynia stworzy najnowocześniejszą miejską wyszukiwarkę w kraju.

Podpisanie porozumienia z konsorcjum HIVE AI to kolejny krok w cyfrowej transformacji Gdyni. Od lat wyznaczamy standardy w wykorzystywaniu innowacyjnych technologii – od pierwszego w Polsce miejskiego czatbota w 2012 roku, przez voicebota w 2021, aż po zaawansowaną wyszukiwarkę AI w BIP w 2024 roku. Teraz, jako pierwsze miasto w Polsce, wdrażamy polski model językowy PLLuM. Aleksandra Kosiorek, prezydent Miasta Gdynia