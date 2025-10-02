Aplikacje

Przeglądarka Comet od teraz za darmo. Do tej pory 900 zł miesięcznie

To w końcu musiało kiedyś nastąpić, nasiąknięta sztuczną inteligencją przeglądarka Comet, którą stworzył sam Perplexity, jest teraz dostępna za darmo, bez konieczności zapisywania się na listę, proszenia o zaproszenia, czy opłaty aż 900 zł miesięcznie dla niecierpliwych.

Lech Okoń (LuiN)
LECH OKOń (LUIN) 20:24
4
To zupełnie nowe rozdanie... ale nadal na Chromium

Przeglądarka Comet, zamiast z wyszukiwań wszędobylskim Google'em, oferuje możliwość zaprzęgnięcia na każdym kroku do roboty sztucznej inteligencji dostarczanej przez multioperatora AI, jakim jest Perplexity. To zupełnie nowe podejście do sposobu zarówno przeszukiwania sieci, jak i wręcz obsługi komputera.

Przeglądarka jest ekstremalnie szybka, pozbawiona reklam i pozwala na korzystanie z asystenta AI na właściwie każdym kroku. Od pisania wiadomości, przez oglądanie YouTube'a, przeglądanie map po nawet po prostu zapytanie głosowo, o nurtujące nas pytania.

Zobacz: Napiszą ci maila za 900 zł. To ja podziękuję za taką pomoc

Do tej pory narzędzie było dostępne wyłącznie przy miesięcznej opłacie około 900 zł za najwyższy z planów Perplexity lub — dla wybrańców — za pośrednictwem specjalnych zaproszeń. Z jednej strony wadą (bo to nie do końca coś nowego), ale i też wielką zaletą jest bazowanie na silniku Chromium. Fakt ten zapewnia bezproblemową obsługę wtyczek znanych z Google Chrome czy Brave'a, które są automatycznie importowane podczas instalacji.

Darmową od teraz przeglądarkę znaleźć można pod tym adresem.

