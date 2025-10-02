Na pracowników BioWare padł blady strach z powodu przejęcia EA

BioWare to legendarne studio. Twórcy trylogii Mass Effect, KOTOR-ów, Baldurs Gate 1 i 2, oraz serii Neverwinter Nights i Dragon Age. A to tylko kilka z najbardziej kultowych serii twórców. Problem w tym, że... to przeszłość. Od ponad dekady nie udało im się stworzyć gry, która okazałby się sukcesem. Tak właściwie nie udało im się stworzyć gry, która nie byłaby porażką, czego przykładami są nijaki Anthem i znienawidzony Dragon Age: The Veilguard.

Pracownicy BioWare boją się o swój los

Teraz kiedy EA przeszło w prywatne ręce, pracownicy BioWare boją się, że staną się pierwszą ofiarą nadchodzących cięć. Ma to wynikać z prostego faktu: studio przynosi jednie straty dla EA: zarówno finansowe, jak i wizerunkowe. Praktycznie nie ma nic do zaoferowania, co mogłoby zachęcić nowych włodarzy do pozostawienia BioWare przy życiu. Jak przyznał jeden z pracowników:

Spójrzcie na negatywne nastawienie, jakie pojawiło się po Dragon Age. Jeśli wtedy myśleliśmy, że będzie tylko gorzej, to możecie sobie wyobrazić, co niektórzy z nas myślą teraz.