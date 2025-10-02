Oprogramowanie

Koniec z zamazywaniem zdjęć. Samsung zrobi to za Ciebie

Samsung szykuje genialną nowość dla swoich smartfonów, która rozwiąże problem wielu użytkowników. Chodzi o inteligentną ochronę prywatności.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 20:49
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Koniec z zamazywaniem zdjęć. Samsung zrobi to za Ciebie

Każdy z nas to robił. Musisz komuś wysłać zdjęcie dowodu osobistego, paszportu czy umowy. Zanim to zrobisz, otwierasz edytor graficzny i ręcznie zamalowujesz numer PESEL, adres czy zdjęcie. To uciążliwe, ale konieczne dla bezpieczeństwa. Wygląda na to, że Samsung chce nas z tego wyręczyć.

Dalsza część tekstu pod wideo

Do sieci wyciekły informacje o nowej funkcji, która trafi do smartfonów Galaxy wraz z nadchodzącą aktualizacją One UI 8.5. Nazywa się "Ochrona Prywatności" i jej działanie jest banalnie proste, a jednocześnie bardzo przydatne.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25+ 5G 12/512GB 6.7" 120Hz Czarny SM-S936
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25+ 5G 12/512GB 6.7" 120Hz Czarny SM-S936
0 zł
5199 zł - najniższa cena
Kup teraz 5199 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/128GB 6.7" 120Hz Biały SM-F761
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/128GB 6.7" 120Hz Biały SM-F761
0 zł
4299 zł - najniższa cena
Kup teraz 4299 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Edge 5G 12/512GB 6.7" 120Hz Srebrny SM-S937
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Edge 5G 12/512GB 6.7" 120Hz Srebrny SM-S937
0 zł
3999 zł - najniższa cena
Kup teraz 3999 zł
Advertisement

Sztuczna inteligencja w akcji

Gdy będziesz chciał udostępnić komuś zdjęcie, w menu udostępniania pojawi się nowa opcja. Po jej wybraniu, sztuczna inteligencja w telefonie (prawdopodobnie z użyciem technologii takich jak Gemini Nano) przeanalizuje obraz w poszukiwaniu wrażliwych informacji. Automatycznie wykryje i zaproponuje zamazanie takich danych jak numery identyfikacyjne, imiona, nazwiska, adresy czy nawet twarze.

Koniec z zamazywaniem zdjęć. Samsung zrobi to za Ciebie

Co ważne, cały proces odbywa się na urządzeniu, bez wysyłania zdjęcia na zewnętrzne serwery. Użytkownik zachowa też pełną kontrolę. Na ekranie będzie mógł porównać wersję oryginalną z ocenzurowaną i samodzielnie zdecydować, które dane ostatecznie ukryć, a które pozostawić widoczne. Dopiero po zatwierdzeniu zmian zdjęcie zostanie wysłane lub zapisane.

Warto dodać, że funkcja ta była już dostępna w poprzednich wersjach One UI, ale wyłącznie dla użytkowników w Chinach. Teraz, wraz z One UI 8.5, Samsung planuje udostępnić ją globalnie. To mała zmiana, która może znacząco podnieść wygodę i bezpieczeństwo w codziennym użytkowaniu smartfonu.

Image
telepolis
aktualizacja androida samsung ochrona prywatności ochrona danych Android 16 One UI 8.5 One UI 8.5 nowości One UI 8.5 zmiany cenzurowanie zdjęć
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, SamMobile
Źródła tekstu: SamMobile