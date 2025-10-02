Koniec z zamazywaniem zdjęć. Samsung zrobi to za Ciebie

Każdy z nas to robił. Musisz komuś wysłać zdjęcie dowodu osobistego, paszportu czy umowy. Zanim to zrobisz, otwierasz edytor graficzny i ręcznie zamalowujesz numer PESEL, adres czy zdjęcie. To uciążliwe, ale konieczne dla bezpieczeństwa. Wygląda na to, że Samsung chce nas z tego wyręczyć.

Do sieci wyciekły informacje o nowej funkcji, która trafi do smartfonów Galaxy wraz z nadchodzącą aktualizacją One UI 8.5. Nazywa się "Ochrona Prywatności" i jej działanie jest banalnie proste, a jednocześnie bardzo przydatne.

Sztuczna inteligencja w akcji

Gdy będziesz chciał udostępnić komuś zdjęcie, w menu udostępniania pojawi się nowa opcja. Po jej wybraniu, sztuczna inteligencja w telefonie (prawdopodobnie z użyciem technologii takich jak Gemini Nano) przeanalizuje obraz w poszukiwaniu wrażliwych informacji. Automatycznie wykryje i zaproponuje zamazanie takich danych jak numery identyfikacyjne, imiona, nazwiska, adresy czy nawet twarze.

Co ważne, cały proces odbywa się na urządzeniu, bez wysyłania zdjęcia na zewnętrzne serwery. Użytkownik zachowa też pełną kontrolę. Na ekranie będzie mógł porównać wersję oryginalną z ocenzurowaną i samodzielnie zdecydować, które dane ostatecznie ukryć, a które pozostawić widoczne. Dopiero po zatwierdzeniu zmian zdjęcie zostanie wysłane lub zapisane.