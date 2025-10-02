Koniec bajzlu na Facebooku i Instagramie. Sąd nakazał Meta zmiany

Holenderski sąd nakazuje Meta zmienić ustawienia chronologii na Facebooku i Instagramie

Wyrok zapadł w sprawie wniesionej przez Holenderskie Stowarzyszenie Konsumentów (Consumentenbond), które argumentowało, że algorytmy Meta promujące treści na podstawie zaangażowania użytkownika – faworyzujące sensacyjne i kontrowersyjne posty – naruszają prawo do transparentności i równego dostępu do informacji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Stowarzyszenie domagało się przywrócenia klasycznego „feedu” w kolejności od najnowszych do najstarszych wpisów, co – jego zdaniem – pozwoli użytkownikom lepiej kontrolować konsumowane treści i chronić ich przed dezinformacją oraz uzależniającymi schematami rekomendacji.

Sąd pierwszej instancji był na „tak” jeszcze w marcu, ale Meta się odwołała

Holenderski sąd pierwszej instancji przychylił się do argumentacji powoda już w marcu 2025 r., jednak Meta odwołała się od wyroku. Teraz sąd apelacyjny podtrzymał wcześniejszą decyzję, uznając, że dotychczasowe ustawienia algorytmiczne są „nadmiernie inwazyjne” i mogą zniekształcać percepcję wydarzeń.

Uporządkowany Facebook i Instagram w ciągu najbliższych 6 miesięcy

Orzeczenie zobowiązuje Meta do wprowadzenia opcji wyboru chronologicznego porządku postów jako domyślnego ustawienia dla wszystkich użytkowników w Holandii w terminie sześciu miesięcy. W praktyce oznacza to, że użytkownik logujący się po raz pierwszy do Facebooka lub Instagrama zobaczy najświeższe wpisy w kolejności czasowej, a nie te wybrane przez algorytm.

Meta nadal będzie mogła oferować spersonalizowany feed, ale jako opcję dodatkową, którą użytkownik będzie musiał aktywować ręcznie.

Meta powinna ponosić odpowiedzialność za kolejność treści — to na swój sposób ich redagowanie

Sąd podkreślił, że algorytmiczne sortowanie treści stanowi formę redakcji, za którą Meta powinna ponosić odpowiedzialność podobnie jak wydawcy prasowi. Jednocześnie sąd zauważył, że transparentność mechanizmów rekomendacyjnych jest kluczowa dla ochrony praw obywateli w demokratycznym państwie prawa.