Polskie 5G tak dobre, że szefa zabrali Niemcy. Wielki transfer w T-Mobile

Alexander Jenbar, od trzech lat członek zarządu T-Mobile Polska ds. Technologii i Innowacji, z początkiem listopada opuści swoje stanowisko. Nie jest to jednak zwykłe odejście. Jenbar został doceniony przez właściciela i obejmie fotel Chief Technology Officera w Telekom Deutschland, czyli niemieckiej centrali całej grupy. Mówiąc wprost: jego praca w Polsce okazała się tak skuteczna, że awansował do ścisłego kierownictwa jednej z największych firm telekomunikacyjnych w Europie.

Zbudował potęgę 5G Bardziej

Co takiego udało się osiągnąć Jenbarowi w Polsce? Przede wszystkim to on stał za imponującym rozwojem sieci 5G Bardziej. W zaledwie 18 miesięcy pod jego kierownictwem T-Mobile uruchomił ponad 4300 stacji bazowych w kluczowym paśmie C. Dzięki temu najszybsza sieć 5G dotarła do ponad połowy populacji kraju.

To nie wszystko. W tym czasie operator mocno zainwestował też w infrastrukturę światłowodową i pozyskał nowe częstotliwości. Pozwoliło to zwiększyć pojemność sieci LTE i dotrzeć z szybkim Internetem do mniejszych miejscowości, gdzie do tej pory było to problemem.

Dziękujemy Alexowi za jego wkład w budowę potencjału technologicznego T-Mobile Polska, a w szczególności za nieustanną koncentrację na klientach i troskę o dostarczanie im usług na najwyższym poziomie. Technologia jest absolutnym fundamentem działania naszej firmy i to dzięki niej każdy klient może być pewien, że usługi T-Mobile dostępne są właśnie wtedy, gdzie ich potrzebuje. Serdecznie życzymy Alexowi powodzenia w nowej roli w zarządzie Telekom Deutschland. Andreas Maierhofer, Prezes Zarządu T-Mobile Polska

Nagrody potwierdziły skuteczność

Słowa to jedno, ale za kadencji Jenbara sieć T-Mobile kolekcjonowała twarde dowody na swoją jakość. Operator aż trzy razy z rzędu zdobył nagrodę Ookla dla najszybszej sieci mobilnej w Polsce. Ci sami eksperci uznali ją również za najbardziej niezawodną w kraju. Do tego dochodzą wyróżnienia od SpeedTest.pl, które potwierdziły, że T-Mobile ma nie tylko najszybszy Internet mobilny, ale i stacjonarny.

Jednym z sekretów sukcesu było stworzenie autorskiego narzędzia – Customer Experience Index. Pozwala ono na badanie realnych odczuć użytkowników, a nie tylko suchych danych technicznych. Dzięki temu inżynierowie mogli szybko identyfikować i naprawiać problemy.