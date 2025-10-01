T-Mobile wrzuca wyższy bieg. 5G Bardziej w nowych miastach

Magentowy operator poinformował o uruchomieniu kolejnych 8 stacji bazowych działających w paśmie C, co przekłada się na realne korzyści dla klientów. Tym razem szybkie 5G Bardziej dotarło do dwóch nowych miejscowości – Szubina i Wielogóry. Poprawiono także zasięg w Grudziądzu, Nowym Targu i Opolu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dzięki tym inwestycjom, magentowa sieć 5G w paśmie C liczy już imponujące 4332 stacje bazowe. Pozwala to operatorowi z dumą przypominać, że jego flagowa usługa jest już dostępna dla ponad połowy populacji Polski. Takie działania widać na mapach zasięgu i czuć w szybkości Internetu.

Polska sieć doceniona na świecie

Te inwestycje przynoszą wymierne efekty, które zostały zauważone nie tylko w Polsce. W najnowszym globalnym raporcie firmy Opensignal, T-Mobile Polska otrzymał tytuł "5G Global Rising Star". To wyróżnienie przyznawane operatorom, którzy dokonali największego postępu na świecie. W tym przypadku doceniono gigantyczny skok w prędkości pobierania danych w sieci 5G. Stawia to polską sieć w jednym rzędzie z globalnymi liderami.

Jasny punkt w mrocznej prognozie

Informacje od T-Mobile są tym ciekawsze, że pojawiają się w trudnym momencie dla całej branży. Niedawny raport naukowców z UKSW maluje ponury obraz polskiej telekomunikacji, ostrzegając przed stagnacją spowodowaną brakiem inwestycji i przeregulowaniem rynku. Eksperci alarmują, że bez strategicznych decyzji i wsparcia dla operatorów, Polsce grozi cyfrowa zadyszka, która spowolni rozwój AI i całej gospodarki.

Na tym tle działania T-Mobile wyglądają jak pozytywny wyjątek od reguły. Magentowi pokazują, że mimo trudnych warunków, nie zamierzają czekać i konsekwentnie inwestuje w technologię, od której zależy nasza cyfrowa przyszłość.