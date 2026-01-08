Haker ze Szczecina okradał klientów Taurona. Prokuratura zdradza szczegóły
Wiemy już, jak działał i w kogo uderzał haker ze Szczecina. Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie przekazuje redakcji Telepolis.pl istotne fakty w sprawie.
O Hakerze ze Szczecina, który okradał Polaków, robiących nadpłaty przy płaceniu rachunków za energię elektryczną pisaliśmy już wczoraj. Niestety, znaliśmy tylko ogólniki, a CBZC nie mogło zdradzić zbyt wielu szczegółów w odpowiedzi na nasze zapytanie. Jak jednak udało się dowiedzieć redakcji Telepolis, ofiarami padli klienci Tauron Sprzedaż, oraz Sprzedaż GZE, które należą do Grupy Tauron.
Haker okradał klientów Taurona
Jak przekazała redakcji Telepolis Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie Oliwia Bożek-Michalec, oskarżony pozyskiwał dane do logowania od botów rozprowadzających dane na Telegramie. Jak ustaliła krakowska prokuratura, łącznie udało mu się włamać do 16 kont w serwisie mójTauron. Jak jednak przyznał sam podejrzany, włamał się także na jedno konto PGNiG.
Oskarżony łącznie wyprowadził 7 tysięcy złotych, a także próbował wyprowadzić kolejne 13 tysięcy złotych, chociaż w tym przypadku wypłaty zostały anulowane zawczasu. Warto także podkreślić, że Tauron pokrył szkody poniesione przez indywidualnych klientów.