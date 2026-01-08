Allegro zwija się z tych rynków. To się zwyczajnie nie opłaca

Podeszliśmy do sprawy racjonalnie. Chorwacja i Słowenia to ostatnie rynki działające na starej infrastrukturze Mall, która jest po prostu zbyt kosztowna dla tej skali operacji. Chcemy się skupić na potencjale tych nowych krajów, w których otworzyliśmy nasz marketplace, czyli na Czechach, Słowacji i Węgrzech. To rynki z 25 milionami potencjalnych klientów wobec łącznie 7 milionów w Chorwacji i Słowenii. Wybraliśmy opcję, która zapewni Chorwacji i Słowenii odpowiednią uwagę nowego inwestora, podczas gdy my możemy się odpowiednio skupić na dalszym rozwijaniu naszego modelu 3P. Ta sprzedaż kończy etap restrukturyzacji aktywów Mall. W Mall North mamy już wdrożony docelowy model, na którym się skupiamy. Całość działalność 1P w Mallu została już zintegrowana z naszą działalnością 1P w Polsce i służy do uzupełniania selekcji, zwłaszcza w okresach szczytów sprzedażowych. Ogłoszona dziś transakcja to krok w kierunku realizacji zapowiadanych przez nas planów, by już w tym roku biznes Mallowy pozytywnie kontrybuował do wyników całej grupy Allegro.