Allegro zwija się z tych rynków. To się zwyczajnie nie opłaca

Allegro w 2022 roku dokonało przejęć, dzięki którym z buta weszło na rynki krajów na południe od nas. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:32
O ile samo przejęcie Grupy Mall okazało się strzałem w dziesiątkę, tak nie wszystkie rynki, na których ta działała, są interesujące z punktu widzenia Allegro. Tym samym to postanowiło sprzedać spółki zależne działające w Chorwacji i Słowenii. Mowa tu o Mimovrste d.o.o., Internet Mall d.o.o., oraz dedykowane im zespoły technologiczne z siedzibą w Czechach, czyli Mall South. 

Allegro wycofuje się z Chorwacji i Słowenii

Przyczyny tej decyzji są dwie: po pierwsze Mall na tych rynkach korzysta ze starej infrastruktury. Po drugie, obydwa te rynki są niezwykle małe. Sumarycznie mowa tu o 7 milionach potencjalnych klientów. Allegro uznało, że znacznie bardziej opłaca im się rozwój działalności w Czechach, Węgrzech i Słowacji, co możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie przygotowanym przez rzecznika Allegro, Marcina Gruszkę:

Podeszliśmy do sprawy racjonalnie. Chorwacja i Słowenia to ostatnie rynki działające na starej infrastrukturze Mall, która jest po prostu zbyt kosztowna dla tej skali operacji. Chcemy się skupić na potencjale tych nowych krajów, w których otworzyliśmy nasz marketplace, czyli na Czechach, Słowacji i Węgrzech. To rynki z 25 milionami potencjalnych klientów wobec łącznie 7 milionów w Chorwacji i Słowenii. Wybraliśmy opcję, która zapewni Chorwacji i Słowenii odpowiednią uwagę nowego inwestora, podczas gdy my możemy się odpowiednio skupić na dalszym rozwijaniu naszego modelu 3P. Ta sprzedaż kończy etap restrukturyzacji aktywów Mall. W Mall North mamy już wdrożony docelowy model, na którym się skupiamy. Całość działalność 1P w Mallu została już zintegrowana z naszą działalnością 1P w Polsce i służy do uzupełniania selekcji, zwłaszcza w okresach szczytów sprzedażowych. Ogłoszona dziś transakcja to krok w kierunku realizacji zapowiadanych przez nas planów, by już w tym roku biznes Mallowy pozytywnie kontrybuował do wyników całej grupy Allegro.

Jak widać, firma pozbyła się jedynie tych części Grupy Mall, które wymagały wysokich inwestycji przy niewielkiej liczbie potencjalnych klientów. Tym samym może skupić się na bardziej obiecujących rynkach. 

Zródła zdjęć: Grand Warszawski / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Allegro