Mobile Vikings sypnął gigabajtami. Aż 2500 GB na start w promocji

Mobile Vikings nie zwalnia tempa i po raz kolejny kusi użytkowników, dla których internet w telefonie jest towarem pierwszej potrzeby. Operator uruchomił promocję, dzięki której nowi klienci mogą odebrać łącznie aż 2500 GB dodatkowego transferu danych. Oferta jest prosta, ale wymaga spełnienia kilku konkretnych warunków.

Jak odebrać 2500 GB w Mobile Vikings?

Nowa promocja skierowana jest do osób, które zdecydują się na zakup nowego numeru lub przeniesienie go do sieci Mobile Vikings z innej sieci. Pierwszym warunkiem jest wybór subskrypcji w planie Fala. To taryfa kosztująca 30 zł miesięcznie (pierwszy miesiąc za 15 zł), która w standardzie oferuje nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz bazowy pakiet 80 GB internetu (z czego 10,31 GB do wykorzystania w roamingu UE).

Aby aktywować bonus z gigabajtami, podczas składania zamówienia w koszyku należy wpisać kod promocyjny VIKINGTUSZOL.

Mechanizm promocji rozłożony jest w czasie. Użytkownik nie otrzymuje całego pakietu jednorazowo, lecz w transzach, co zapewnia spokój ducha na blisko pół roku. Bonus przyznawany jest w 5 paczkach po 500 GB. Pierwsze 500 GB wpada na konto od razu po aktywacji karty SIM, a kolejne cztery paczki (4x 500 GB) przyznawane są automatycznie co miesiąc, przy odnowieniu subskrypcji planu Fala.

Akcja wystartowała 8 stycznia 2026 r. i potrwa do 8 kwietnia 2026 r. Co ważne, jest to nie tylko termin na zakup startera, ale również ostateczna data na aktywację karty w sieci, czyli wykonanie pierwszego połączenia lub skorzystanie z transmisji danych.

Aby odebrać wszystkie 5 bonusów, musi zostać zachowana ciągłość odnawiania planu, a ostatni promocyjny pakiet można odebrać przy odnowieniu następującym najpóźniej do 8 października 2026 r.

Są jeszcze dodatkowe zastrzeżenia. Promocyjne 500 GB schodzi z konta jako pierwsze i dopiero po wyczerpaniu bonusu system zacznie pobierać dane z podstawowego pakietu 80 GB dostępnego w planie Fala. Trzeba tez pamiętać, że gigabajty z bonusu nie przechodzą na kolejny miesiąc, a niewykorzystana część paczki 500 GB przepada wraz z końcem okresu rozliczeniowego. Promocja jest jednorazowa, jeden klient może kupić w jej ramach maksymalnie jedną kartę SIM lub eSIM.