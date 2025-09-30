Polska rakieta 5G. Nikt na świecie nie przyspiesza tak jak my
Pojawił się najnowszy światowy ranking sieci 5G i są powody do dumy. Polska jest w nim jednym z największych bohaterów. Nasi operatorzy nie tylko należą do globalnej czołówki, ale w kluczowej kategorii deklasują rywali.
Opensignal, jedna z najważniejszych firm analizujących rynek telekomunikacyjny, opublikowała raport "5G Global Awards 2025". Nie są to wyniki testów laboratoryjnych, ale twarde dane zebrane z miliardów pomiarów na smartfonach zwykłych użytkowników na całym świecie w pierwszej połowie 2025 roku. Wnioski dla Polski są jednoznaczne: nasze 5G rozwija się w fenomenalnym tempie.
Nikt nie przyspiesza tak jak my
Najważniejsza informacja dotyczy prędkości pobierania. Raport określa Polskę jako gorący punkt na mapie wzrostu prędkości 5G. Aż trzej nasi operatorzy – T-Mobile, Orange i Play – otrzymali prestiżowy tytuł "5G Global Rising Star" (globalna wschodząca gwiazda). Oznacza to, że należą do ścisłej światowej czołówki firm, które w ostatnim roku najbardziej poprawiły szybkość swojej sieci 5G.
Analitycy wyróżnili szczególnie T-Mobile, który w ciągu roku zwiększył średnią prędkość pobierania 5G aż o 140,7 Mb/s. To gigantyczny skok. W ogólnej kategorii prędkości pobierania (5G Download Speed) ci sami magentowy operator został sklasyfikowany jako "5G Global Leader". co potwierdza, że sieć T-Mobile jest już nie tylko coraz szybsza, ale po prostu należy do światowej elity.
Jesteśmy liderami w rozmowach i niezawodności
Szybkość to jednak nie wszystko. Nowoczesna sieć musi być też stabilna i zapewniać wysoką jakość usług. I tu Polska również ma się czym pochwalić.
W kategorii "5G Voice App Experience", która mierzy jakość połączeń w aplikacjach takich jak WhatsApp, Messenger czy FaceTime, T-Mobile i Orange, ale także Plus, znaleźli się w gronie globalnych liderów. Orange trafił jako światowy lider również w kategoriach "5G Reliability" (niezawodność 5G).
Wyróżnienie w tej kategorii oznacza, że sieć po prostu działa wtedy, kiedy jej potrzebujesz – połączenie jest stabilne, nie zrywa się i pozwala komfortowo korzystać z popularnych aplikacji. Pomarańczowym równie dobrze poszło w kategorii "5G Video Experience" (doświadczenie wideo).
Kto wygrał? Oto zwycięzcy "5G Global Awards 2025"
Żaden z polskich operatorów nie zdobył jednak tytułu 5G Global Winner. Kogo spotkał ten zaszczyt? Szczegóły zebrałem w tabeli poniżej.
|Kategoria
|5G Global Winner 2025
|duże rynki
|małe rynki
|5G Coverage Experience
|T-Mobile (USA)
|Singtel (Singapur)
|5G Download Speed
|Vivo (Brazylia)
|KT (Korea Południowa)
|5G Game Experience
|au (Japonia)
|Singtel (Singapur)
|5G Reliability
|au (Japonia)
|Vodafone (Czechy)
A1 (Słowenia)
|5G Video Experience
|DIGI (Rumunia)
Telenor (Szwecja)
Tele2 (Szwecja)
DNA (Finlandia)
|M1 (Singapur)
A1 (Północna Macedonia)
StarHub (Singapur)
Salt (Szwajcaria)
HT (Chorwacja)
Telecom Slovenije (Słowenia)
|5G Voice App Experience
|au (Japonia)
|Vodafone (Czechy)
Yettel (Węgry)
One (Węgry)
T-Mobile (Czechy)
Orange (Słowacja)
Dodatkowe informacje można znaleźć w raporcie "5G Global Awards 2025".