Polska rakieta 5G. Nikt na świecie nie przyspiesza tak jak my

Opensignal, jedna z najważniejszych firm analizujących rynek telekomunikacyjny, opublikowała raport "5G Global Awards 2025". Nie są to wyniki testów laboratoryjnych, ale twarde dane zebrane z miliardów pomiarów na smartfonach zwykłych użytkowników na całym świecie w pierwszej połowie 2025 roku. Wnioski dla Polski są jednoznaczne: nasze 5G rozwija się w fenomenalnym tempie.

Nikt nie przyspiesza tak jak my

Najważniejsza informacja dotyczy prędkości pobierania. Raport określa Polskę jako gorący punkt na mapie wzrostu prędkości 5G. Aż trzej nasi operatorzy – T-Mobile, Orange i Play – otrzymali prestiżowy tytuł "5G Global Rising Star" (globalna wschodząca gwiazda). Oznacza to, że należą do ścisłej światowej czołówki firm, które w ostatnim roku najbardziej poprawiły szybkość swojej sieci 5G.

Analitycy wyróżnili szczególnie T-Mobile, który w ciągu roku zwiększył średnią prędkość pobierania 5G aż o 140,7 Mb/s. To gigantyczny skok. W ogólnej kategorii prędkości pobierania (5G Download Speed) ci sami magentowy operator został sklasyfikowany jako "5G Global Leader". co potwierdza, że sieć T-Mobile jest już nie tylko coraz szybsza, ale po prostu należy do światowej elity.

Jesteśmy liderami w rozmowach i niezawodności

Szybkość to jednak nie wszystko. Nowoczesna sieć musi być też stabilna i zapewniać wysoką jakość usług. I tu Polska również ma się czym pochwalić.

W kategorii "5G Voice App Experience", która mierzy jakość połączeń w aplikacjach takich jak WhatsApp, Messenger czy FaceTime, T-Mobile i Orange, ale także Plus, znaleźli się w gronie globalnych liderów. Orange trafił jako światowy lider również w kategoriach "5G Reliability" (niezawodność 5G).

Wyróżnienie w tej kategorii oznacza, że sieć po prostu działa wtedy, kiedy jej potrzebujesz – połączenie jest stabilne, nie zrywa się i pozwala komfortowo korzystać z popularnych aplikacji. Pomarańczowym równie dobrze poszło w kategorii "5G Video Experience" (doświadczenie wideo).

Kto wygrał? Oto zwycięzcy "5G Global Awards 2025"

Żaden z polskich operatorów nie zdobył jednak tytułu 5G Global Winner. Kogo spotkał ten zaszczyt? Szczegóły zebrałem w tabeli poniżej.

Kategoria 5G Global Winner 2025 duże rynki małe rynki 5G Coverage Experience T-Mobile (USA) Singtel (Singapur) 5G Download Speed Vivo (Brazylia) KT (Korea Południowa) 5G Game Experience au (Japonia) Singtel (Singapur) 5G Reliability au (Japonia) Vodafone (Czechy)

A1 (Słowenia) 5G Video Experience DIGI (Rumunia)

Telenor (Szwecja)

Tele2 (Szwecja)

DNA (Finlandia) M1 (Singapur)

A1 (Północna Macedonia)

StarHub (Singapur)

Salt (Szwajcaria)

HT (Chorwacja)

Telecom Slovenije (Słowenia) 5G Voice App Experience au (Japonia) Vodafone (Czechy)

Yettel (Węgry)

One (Węgry)

T-Mobile (Czechy)

