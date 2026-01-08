Microsoft wyjaśnia, dlaczego nie aktywujesz już Windowsa w ten sposób
Od kilku dni nie jest możliwa aktywacja Windowsa przy pomocy połączenia telefonicznego.
Wysłaliśmy do Microsoftu oficjalne zapytanie dotyczące tej decyzji. Okazuje się, że to nie do końca jest cios w użytkowników starszych systemów, ale wręcz pójście im na rękę pod pewnymi względami. W pewnym sensie, ponieważ pojawiły się inne utrudnienia.
Aktywacja Windowsa tylko przez internet
Największym pozytywem jest to, że aktywacja systemu niepodłączonego do internetu wciąż jest możliwa. Jednak wymaga to innego urządzenia z dostępem do sieci. Jak możemy przeczytać w przysłanym redakcji Telepolis.pl oficjalnym stanowisku Microsoftu:
Aby zapewnić bardziej bezpieczne, niezawodne i przyjazne dla użytkownika środowisko oraz zapobiegać nadużyciom, Microsoft niedawno zmodernizował proces aktywacji produktów Microsoft. Od 3 grudnia 2025 r. tradycyjny, zautomatyzowany proces aktywacji produktów przez telefon został przeniesiony z obsługi telefonicznej do obsługi online.
Klienci będą korzystać zamiast tego z Portalu Aktywacji Produktu. Połączenie z internetem nie jest wymagane na urządzeniu, które ma zostać aktywowane, jednak klienci będą potrzebowali urządzenia dodatkowego takiego jak smartfon, tablet lub komputer z dostępem do internetu, aby skorzystać z portalu.
Mamy więc ten sam mechanizm, jednak realizowany inną drogą. Bez konieczności dyktowania automatowi znak po znaku klucza aktywacyjnego Windowsa.
Problemem może się jednak okazać sam portal aktywacji. Otóż ten wymaga od nas posiadania konta Microsoft. Co więcej, aktywując system tą drogą, przypisujemy go do naszego konta. Zakup używanego Windowsa XP, np. do komputera retro może więc stać się przez to utrudniony, chociaż rzecz jasna wciąż możliwy w ramach przepisów UE, które na to zezwalają i działają ponad regulaminem firmy Microsoft.