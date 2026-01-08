Microsoft wyjaśnia, dlaczego nie aktywujesz już Windowsa w ten sposób

Wysłaliśmy do Microsoftu oficjalne zapytanie dotyczące tej decyzji. Okazuje się, że to nie do końca jest cios w użytkowników starszych systemów, ale wręcz pójście im na rękę pod pewnymi względami. W pewnym sensie, ponieważ pojawiły się inne utrudnienia.

Dalsza część tekstu pod wideo

Aktywacja Windowsa tylko przez internet

Największym pozytywem jest to, że aktywacja systemu niepodłączonego do internetu wciąż jest możliwa. Jednak wymaga to innego urządzenia z dostępem do sieci. Jak możemy przeczytać w przysłanym redakcji Telepolis.pl oficjalnym stanowisku Microsoftu:

Aby zapewnić bardziej bezpieczne, niezawodne i przyjazne dla użytkownika środowisko oraz zapobiegać nadużyciom, Microsoft niedawno zmodernizował proces aktywacji produktów Microsoft. Od 3 grudnia 2025 r. tradycyjny, zautomatyzowany proces aktywacji produktów przez telefon został przeniesiony z obsługi telefonicznej do obsługi online.



Klienci będą korzystać zamiast tego z Portalu Aktywacji Produktu. Połączenie z internetem nie jest wymagane na urządzeniu, które ma zostać aktywowane, jednak klienci będą potrzebowali urządzenia dodatkowego takiego jak smartfon, tablet lub komputer z dostępem do internetu, aby skorzystać z portalu.

Mamy więc ten sam mechanizm, jednak realizowany inną drogą. Bez konieczności dyktowania automatowi znak po znaku klucza aktywacyjnego Windowsa.