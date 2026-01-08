Wiadomości

Orange da Ci 500 zł za stary telefon. Sprawdź skrzynkę na listy

Orange definitywnie zakończyło wyłączanie sieci 3G w całej Polsce. Operator chce teraz pomóc klientom, którzy wciąż korzystają ze starszych urządzeń. W skrzynkach pocztowych wybranych osób pojawiają się właśnie listy z pewną propozycją.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 07:07
Koniec 3G to nie tylko szybszy Internet

Wyłączenie starej technologii zwolniło miejsce dla nowocześniejszego LTE. Dla użytkownika oznacza to między innymi możliwość korzystania z technologii VoLTE. Dzięki niej jakość rozmów jest znacznie wyższa. Połączenia są nawiązywane błyskawicznie. Możesz też rozmawiać i przeglądać Internet w tym samym momencie.

Wielu klientów wciąż jednak posiada stare telefony i karty SIM. Takie urządzenia nie wspierają nowych standardów. Orange przypomina, że darmowa wymiana karty SIM jest możliwa w każdym salonie. To pierwszy krok do poprawy komfortu rozmów.

Jak odebrać 500 zł rabatu?

Pomarańczowy operator ruszył ze specjalną akcją "rabat na odkup". Skierowana jest ona do klientów abonamentowych używających telefonów 2G lub 3G. Jeśli dostaniesz list od operatora, Twój stary sprzęt jest wart całkiem niezłe pieniądze. Możesz otrzymać nawet 500 zł zniżki na nowy model.

Zasady są bardzo proste. Musisz przyjść do salonu ze swoim starym telefonem wskazanym w liście. Sprzedajesz go operatorowi i tego samego dnia kupujesz nowy model z VoLTE. Rabat zostanie naliczony od razu przy kasie.

Pomóż rodzicom lub dziadkom

To idealny moment, aby pomóc rodzicom lub dziadkom. Seniorzy często najdłużej zwlekają z wymianą sprzętu. W ofercie Orange pojawiły się proste telefony z przyciskami, które obsługują VoLTE. Modele takie jak myPhone Bueno LTE czy Maxcom MM835 SE kosztują w promocji 299 zł.

Przy maksymalnym rabacie nowy telefon można mieć praktycznie za darmo. Jeśli wybierzesz droższy smartfon 5G, resztę kwoty rozłożysz na raty 0%. Pamiętaj, że promocja nie trwa wiecznie. Masz czas do 13 lutego 2026 roku. Po tym terminie oferta wygaśnie.

Zobacz: Najlepszy telefon 2025 - przyznaliśmy Gorące Telefony!

Aktualne promocje w Orange
Image
telepolis
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Orange