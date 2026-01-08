Wiadomości

Rząd może zmusić uczniów i rodziców. Już od przyszłego roku szkolnego

W tym roku na edukację zdrowotną uczęszcza tylko 30 proc. uczniów. Ministerstwo Edukacji chce, aby od przyszłego roku przedmiot ten stał się obowiązkowy.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:42
9
Edukacja zdrowotna od 1 września 2025 roku jest nieobowiązkowym przedmiotem w polskich szkołach. Od początku budzi on ogromne kontrowersje. Konferencja Episkopatu Polski wręcz apelowała do rodziców, aby wypisywali swoje pociechy z tych zajęć. Finalnie uczestniczy na nie tylko 30 proc. uczniów w polskich szkołach. Od przyszłego roku może się to zmienić. Przymusowo.

Dalsza część tekstu pod wideo

Obowiązkowa edukacja zdrowotna

Z rządu płyną informacje, że od przyszłego roku szkolnego, czyli od 1 września 2026 roku, przedmiot może stać się obowiązkowy. Tym samym będą musieli na niego uczęszczać wszyscy uczniowie, inaczej nie zaliczą roku.

Czekamy do końca tego semestru, żeby zrobić poważne analizy, w jaki sposób przedmiot jest oceniany przez uczniów, którzy na niego chodzą, przez nauczycieli, a także rodziców, którzy nie wypisali swoich dzieci. Już teraz widzimy, że ten przedmiot jest potrzebny. Tam jest np. komponent dotyczący wspierania dzieci w cyberhigieny. To jedno z największych wyzwań współczesnego świata.

powiedziała Barbara Nowacka, minister nauki, w rozmowie z TVN24.

Szefowa resortu nauki podkreśliła, że jej zdaniem edukacja zdrowotna, jeśli ma mieć sens, od początku powinna być przedmiotem obowiązkowym. Natomiast nie w całości. Każdy uczeń ma nauczyć się kwestii związanych z fundamentalną edukacją zdrowotną. Natomiast tematy związane z wychowaniem seksualnym, a to one budzą najwięcej kontrowersji, nadal mają być dobrowolne.

Jeśli przedmiot stanie się obowiązkowy, to niemal na pewno za sprawą rozporządzenia, ponieważ prawo na to pozwala. W ten sposób koalicja uniknęłaby ewentualnego weta ze strony prezydenta Karola Nawrockiego, które w tej sprawie byłoby praktycznie pewne. 

