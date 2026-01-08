Seria Xiaomi POCO M8 już w Polsce. Na start mocne zniżki

Seria M w portfolio POCO oznacza przystępne cenowo telefony ze średniej półki, jednak nowe modele mogą zainteresować też bardziej wymagających użytkowników, szczególnie wyżej pozycjonowany POCO M8 Pro 5G.

Dalsza część tekstu pod wideo

POCO M8 Pro 5G

Model POCO M8 Pro 5G ma obudowę o grubości 8,31 mm z zakrzywionymi krawędziami i wagą 205,9 g. Ekran chroni szkło Gorilla Glass Victus 2. Urządzenie spełnia wysokie normy odporności IP66, IP68, IP69 oraz IP69K, wspiera też technologię Wet Touch 2.0.

Wyświetlacz CrystalRes Flow AMOLED ma przekątną 6,83 cala, rozdzielczość 1.5K i zapewnia jasność szczytową 3200 nitów. Ekran obsługuje również funkcje Dolby Vision, HDR10+ oraz przyciemnianie PWM 3840Hz (certyfikat TÜV Rheinland), co chroni wzrok we wszystkich warunkach oświetlenia.

Sercem urządzenia jest układ Snapdragon 7s Gen 4, osiągający w AnTuTu wynik 1 061 253 punkty. Za wydajność odpowiada też pamięć w standardach LPDDR4X i UFS 2.2. Po raz pierwszy w serii M zastosowano również system chłodzenia POCO IceLoop z prawdziwym chłodzeniem cieczą. Za dźwięk odpowiadają głośniki 1115F z technologią Dolby Atmos i funkcją 400% volume boost.

Sekcje foto tworzy przede wszystkim główny aparat 50 Mpix Light Fusion 800 ze stabilizacją OIS, któremu pomaga jednostka 8 Mpix. Jest też przedni aparat 32 Mpix do selfie. Smartfon pozwala na nagrywanie w 4K (30fps), a narzędzia AI, takie jak AI Creativity Assistant, ułatwiają edycję zdjęć i tworzenie dynamicznych ujęć (Dynamic Shots 2.0).

POCO M8 Pro 5G wyposażono w baterię krzemowo-węglową o pojemności 6500 mAh z żywotnością do 6 lat, z ładowaniem 100 W HyperCharge (100% w zaledwie 40 minut).

Nowością jest implementacja Xiaomi Offline Communication, rozwiązania umożliwiającego połączenia głosowe na dystansie do kilometra bez sieci komórkowej. Urządzenie działa pod kontrolą Xiaomi HyperOS i wspiera funkcje AI, takie jak Google Gemini oraz Circle to Search.

POCO M8 5G

POCO M8 5G to najcieńszy smartfon w historii serii M – ma zaledwie 7,35 mm grubości i 178 g wagi. Odporność urządzenia potwierdza certyfikat SGS oraz norma IP66.

POCO M8 5G wyposażony jest w wyświetlacz Flow AMOLED o przekątnej 6,77 cala, z odświeżaniem 120 Hz i o jasności 3200 nitów. Wrażenia multimedialne zwiększają także podwójne głośniki z Dolby Atmos i funkcją 300% volume boost.

Za wydajność odpowiada układ Snapdragon 6 Gen 3 (AnTuTu powyżej 850 000) wspierany przez pamięć w standardach LPDDR4X i UFS 2.2 oraz funkcje AI od Google.

System aparatów składa się z głównej jednostka 50 Mpix Light Fusion 400 oraz aparat do selfie 20 Mpix. Wsparcie dla wideo 4K oraz zestaw narzędzi AI do edycji zdjęć (AI Remove Reflection, AI Sky) pozwalają na łatwą obróbkę zdjęć.

Energię dostarcza akumulator 5520 mAh z szybkim ładowaniem 45 W.

Dostępność i ceny

POCO M8 Pro 5G dostępny jest w kolorach: srebrnym (Silver), czarnym (Black) i zielony (Green), w wariantach pamięci 8GB+256GB oraz 12GB+512GB.

W ofercie premierowej POCO M8 Pro 5G w wariancie 8GB+256 GB dostępny jest w cenie 1299 zł (cena poza promocją: 1499 zł), a w wariancie 12+512 GB – w cenie promocyjnej 1549 zł (cena poza promocją: 1749 zł).

POCO M8 5G dostępny jest w kolorach: zielonym (Green), czarnym (Black) i srebrnym (Silver), w wariantach 8GB+256GB oraz 8GB+512GB.

Na start POCO M8 5G w wariancie 8+256 GB dostępny jest za 949 zł (cena poza promocją: 1099 zł), a w wariancie 8+512 GB – w cenie promocyjnej 1099 zł (cena poza promocją: 1399 zł).