W Biedronce za 74,90 zł. Sklep dopieszcza kierowców

Biedronka ponownie rozpieszcza kierowców. Tym razem w swoim sklepie za niecałe 75 zł oferuje sprzęt, który przyda się zmotoryzowanym.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 11:49
W Biedronce za 74,90 zł. Sklep dopieszcza kierowców

Każdy Polak pije średnio nawet 11-12 litrów czystego alkoholu rocznie. Plasuje nas to powyżej europejskiej średniej. Jednocześnie w 2024 roku policja zatrzymała aż 91 tys. pijanych kierowców, czyli około 250 dziennie. Dlatego część osób powinna zainteresować się nową promocją w Biedronce.

Alkomat w Biedronce

Od 3 stycznia w sklepie Biedronka Home dostępny jest alkomat Xblitz Spirit 2 w cenie 74,90 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 129 zł, więc mówimy o 40-procentowej promocji.

Alkomat wyposażony jest w półprzewodnikowy sensor, wygodny cyfrowy wyświetlacz oraz przycisk funkcyjny, który ma zapewniać komfortową i szybką obsługę. Producent deklaruje zakres pomiaru w zakresie od 0 do 2 promilów BAC oraz rozdzielczość 0,01 BAC%.

W Biedronce za 74,90 zł. Sklep dopieszcza kierowców

Urządzenie jest przystosowane do działania w temperaturze 0-50 stopni Celsjusza. Zasilane jest z dwóch baterii AA. Do pracy jest gotowe po około 35 sekundach od włączenia. Masa (bez baterii) to 49 gramów. W zestawie znajduje się 5 ustników. Dodatkowo kupujący może liczyć na 12 miesięcy bezpłatnej kalibracji alkomatu.

Promocja obowiązuje do 31 stycznia lub do wyczerpania zapasów.

Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl