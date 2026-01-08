Wiadomości

Kto w 2025 miał najszybszy internet w Polsce? Zbadali to Francuzi

Francuska firma nPerf po raz kolejny przeprowadziła analizę szybkości internetu w polskich sieciach. Tym razem wzięła na warsztat usługi stacjonarne, w których zdecydowanym zwycięzca jest jeden operator.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 12:11
0
nPerf to niezależna platforma do pomiaru wydajności Internetu. Jej badania bazują na testach przeprowadzonych wyłącznie przez klientów końcowych operatorów. Jak przekonuje francuska firma, testy te odzwierciedlają rzeczywiste doświadczenia ogółu społeczeństwa w Polsce w różnych sieciach internetowych. Do finalnej oceny firma wykorzystuje punkty nPoints, stanowiące sumę kilku wskaźników, a więc nie tylko szybkości pobierania.

Ranking stacjonarnego internetu w 2025

W zestawieniu za 2025 rok pierwsze miejsce zajmuje Orange z wynikiem 124 370 nPoints i dominuje w prędkości pobierania z 319,3 Mbps, idealnej do strumieniowania HD. Z prędkościami 129,4 Mbps w wysyłaniu i 26,9 ms w opóźnieniu, operator zajmuje drugie miejsce w obu kategoriach. Orange wygrał także w kategoriach Wi-Fi i FTTH, a ponadto dzieli pierwsze miejsce ex-aequo w strumieniowaniu wideo (81,5%) i zapewnia zrównoważone doświadczenie użytkownika we wszystkich technologiach.

Internet stacjonarny
  Netia Orange Play Plus T-Mobile Vectra
Prędkość pobierania (Mbps) 279.24 319.28 139.74 37.07 138.15 264.11
Prędkość wysyłania (Mbps) 157.04 129.41 34.13 10.93 37.14 59.01
Opóźnienie (ms) 26.80 26.87 35.75 50.77 38.64 28.93
Przeglądanie stron (%) 76.67 76.56 66.49 59.32 67.73 79.85
Streaming YouTube  (%) 74.47 81.47 75.64 71.84 77.79 81.71
Punktacja nPerf (nPoints) 118 549 124 370 91 285 60 730 92 771 118 590
Pokaż więcej

Vectra plasuje się na drugim miejscu z 118 590 nPoints i prowadzi w kategorii przeglądania internetu z efektywnością 79,9%. Operator dzieli pierwsze miejsce ex-aequo w strumieniowaniu wideo (81,7%) i wykazuje solidne wyniki w prędkości pobierania (264,1 Mbps, drugie miejsce).

Netia uzupełnia podium z 118 549 nPoints i oferuje najniższe opóźnienie (26,8 ms), idealne do gier online i komunikacji w czasie rzeczywistym. Operator prowadzi w prędkości wysyłania z 157 Mbps, gwarantując jakość wideokonferencji, i zajmuje drugie miejsce w prędkości pobierania (279,2 Mbps).

T-Mobile zajmuje czwarte miejsce z 92 771 nPoints. Operator wykazuje solidne wyniki we wszystkich wskaźnikach ze zrównoważonymi metrykami w codziennych zastosowaniach. Średnia prędkość pobierania wynosi 138,15 Mbps.

Play plasuje się na piątym miejscu z 91 285 nPoints i utrzymuje konkurencyjne wyniki w prędkości pobierania (139,7 Mbps).

Plus zajmuje szóste miejsce z 60 730 nPoints i utrzymuje stabilną pozycję, choć średni wynik pobierania danych mocno odstaje od pozostałych operatorów – to zaledwie 37,07 Mbps.

Pomiary oparte na 108 890 testach przeprowadzonych za pośrednictwem strony internetowej nPerf oraz aplikacji nPerf na Android i iOS.

Image
netia T-Mobile ftth orange play plus światłowod vectra Internet stacjonarny nPerf najszybszy internet
Zródła zdjęć: Telepolis.pl