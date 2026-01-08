Kto w 2025 miał najszybszy internet w Polsce? Zbadali to Francuzi

nPerf to niezależna platforma do pomiaru wydajności Internetu. Jej badania bazują na testach przeprowadzonych wyłącznie przez klientów końcowych operatorów. Jak przekonuje francuska firma, testy te odzwierciedlają rzeczywiste doświadczenia ogółu społeczeństwa w Polsce w różnych sieciach internetowych. Do finalnej oceny firma wykorzystuje punkty nPoints, stanowiące sumę kilku wskaźników, a więc nie tylko szybkości pobierania.

Ranking stacjonarnego internetu w 2025

W zestawieniu za 2025 rok pierwsze miejsce zajmuje Orange z wynikiem 124 370 nPoints i dominuje w prędkości pobierania z 319,3 Mbps, idealnej do strumieniowania HD. Z prędkościami 129,4 Mbps w wysyłaniu i 26,9 ms w opóźnieniu, operator zajmuje drugie miejsce w obu kategoriach. Orange wygrał także w kategoriach Wi-Fi i FTTH, a ponadto dzieli pierwsze miejsce ex-aequo w strumieniowaniu wideo (81,5%) i zapewnia zrównoważone doświadczenie użytkownika we wszystkich technologiach.

Internet stacjonarny

Netia Orange Play Plus T-Mobile Vectra Prędkość pobierania (Mbps) 279.24 319.28 139.74 37.07 138.15 264.11 Prędkość wysyłania (Mbps) 157.04 129.41 34.13 10.93 37.14 59.01 Opóźnienie (ms) 26.80 26.87 35.75 50.77 38.64 28.93 Przeglądanie stron (%) 76.67 76.56 66.49 59.32 67.73 79.85 Streaming YouTube (%) 74.47 81.47 75.64 71.84 77.79 81.71 Punktacja nPerf (nPoints) 118 549 124 370 91 285 60 730 92 771 118 590 Pokaż więcej

Vectra plasuje się na drugim miejscu z 118 590 nPoints i prowadzi w kategorii przeglądania internetu z efektywnością 79,9%. Operator dzieli pierwsze miejsce ex-aequo w strumieniowaniu wideo (81,7%) i wykazuje solidne wyniki w prędkości pobierania (264,1 Mbps, drugie miejsce).

Netia uzupełnia podium z 118 549 nPoints i oferuje najniższe opóźnienie (26,8 ms), idealne do gier online i komunikacji w czasie rzeczywistym. Operator prowadzi w prędkości wysyłania z 157 Mbps, gwarantując jakość wideokonferencji, i zajmuje drugie miejsce w prędkości pobierania (279,2 Mbps).

T-Mobile zajmuje czwarte miejsce z 92 771 nPoints. Operator wykazuje solidne wyniki we wszystkich wskaźnikach ze zrównoważonymi metrykami w codziennych zastosowaniach. Średnia prędkość pobierania wynosi 138,15 Mbps.

Play plasuje się na piątym miejscu z 91 285 nPoints i utrzymuje konkurencyjne wyniki w prędkości pobierania (139,7 Mbps).

Plus zajmuje szóste miejsce z 60 730 nPoints i utrzymuje stabilną pozycję, choć średni wynik pobierania danych mocno odstaje od pozostałych operatorów – to zaledwie 37,07 Mbps.