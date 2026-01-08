Gin w butelce? Asystent AI zyskał twarz i to może zadziałać

"Obudź się! Pora wstawać"

W tym roku na targach CES firma Razer zaprezentowała ulepszoną wersję animowanego holograficznego asystenta AI Project AVA. Asystenci najczęściej przybierają formę ściany tekstu lub bezcielesnego głosu, dlatego jest to miła odmiana dla fanów tego typu technologii. Firma Razer jest przekonana, że ludzie wolą rozmawiać z animowanym hologramem, który znajduje się na ich szafce nocnej lub biurku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Awatar w twoim domu

Przypomnijmy, że AVA zadebiutował rok temu na tych samych targach jako trener e-sportów w zestawie gamingowym. Teraz pokazał swoje nowe oblicze. Ten świecący 5-calowy holograficzny awatar może zamieszkać w twoim domu i być zawsze pod ręką, oferując pomoc we wszystkim - od codziennego harmonogramu, po wybór tego, w co się ubrać w danym dniu.

Dom AVA ma kształt cylindra (dlatego też kojarzyć się może z butelką, w której mieszkał gin), który znajduje się obok klawiatury. Wewnątrz znajduje się ruszający się hologram, przypominający postać znaną z gier. Hologramy można sobie wybierać, a wszystkie one mają mimikę twarzy, mowę zsynchronizowaną z ruchem warg oraz osobowości.

Wbudowana kamera, mikrofon dalekiego zasięgu i tryb "PC Vision Mode" pozwalają AVA widzieć twój ekran, słyszeć twój głos i podążać za twoim wzrokiem. Razer twierdzi, że hologram to nie tylko dekoracja. Wyświetlany awatar odzwierciedla interakcje za pomocą nie tylko synchronizacji ust, ale także mrugania i subtelnych ruchów głowy. Śledzący ruch gałek ocznych pozwala utrzymać "kontakt wzrokowy" co sprawia, że rozmowy są bardziej osobiste.