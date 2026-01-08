Iran wyłączył Internet. Cały kraj zniknął z sieci
Iran doświadcza właśnie jednego z największych zakłóceń łączności w swojej historii. Dane monitoringowe wskazują na niemal całkowite odcięcie kraju od globalnych zasobów. Sytuacja dotyczy zarówno sieci stacjonarnych, jak i mobilnych.
Cyfrowa ściana na IPv6
Dane z Cloudflare Radar potwierdzają krytyczny stan irańskiej infrastruktury. Sieci IPv6 w całym kraju zostały całkowicie odłączone od globalnego Internetu. Ten ruch natychmiastowo sparaliżował dostęp do zewnętrznych serwisów dla milionów użytkowników.
Najbardziej ucierpiała transmisja danych w sieciach komórkowych. Operatorzy mobilni odnotowali drastyczne spadki ruchu, co w praktyce oznacza odcięcie smartfonów od świata. Blokada ma charakter systemowy i obejmuje kluczowe węzły komunikacyjne kraju.
Paraliż infrastruktury TCI
Organizacja NetBlocks potwierdza, że mamy do czynienia z ogólnokrajowym blackoutem. Problemy zaczęły się od państwowego dostawcy TCI, który stanowi kręgosłup irańskiego Internetu. Awaria lub celowe wyłączenie łączności objęło swoim zasięgiem największe aglomeracje.
W Teheranie, Meszhedzie i Szirazie dostęp do sieci jest szczątkowy. Nawet proste usługi, takie jak przesyłanie wiadomości tekstowych, działają z ogromnym opóźnieniem. Niektórzy użytkownicy biznesowi posiadają jeszcze stabilniejsze łącza, ale większość obywateli została całkowicie odcięta.
VPN-y stają się bezużyteczne
Irańczycy od lat słyną z umiejętnego omijania cenzury. Wykorzystują do tego zaawansowane tunele VPN i serwery proxy. Jednak obecna blokada jest znacznie głębsza niż zwykłe filtrowanie stron.
Przy tak drastycznym ograniczeniu przepustowości, nawet najlepsze narzędzia do obchodzenia blokad przestają działać. System staje się po prostu bezużyteczny. Techniczne odcięcie protokołu IPv6 sprawiło, że Internet w Iranie stał się siecią wewnętrzną, odizolowaną od reszty świata.