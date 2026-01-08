Iran wyłączył Internet. Cały kraj zniknął z sieci

Cyfrowa ściana na IPv6

Dane z Cloudflare Radar potwierdzają krytyczny stan irańskiej infrastruktury. Sieci IPv6 w całym kraju zostały całkowicie odłączone od globalnego Internetu. Ten ruch natychmiastowo sparaliżował dostęp do zewnętrznych serwisów dla milionów użytkowników.

Najbardziej ucierpiała transmisja danych w sieciach komórkowych. Operatorzy mobilni odnotowali drastyczne spadki ruchu, co w praktyce oznacza odcięcie smartfonów od świata. Blokada ma charakter systemowy i obejmuje kluczowe węzły komunikacyjne kraju.

Paraliż infrastruktury TCI

Organizacja NetBlocks potwierdza, że mamy do czynienia z ogólnokrajowym blackoutem. Problemy zaczęły się od państwowego dostawcy TCI, który stanowi kręgosłup irańskiego Internetu. Awaria lub celowe wyłączenie łączności objęło swoim zasięgiem największe aglomeracje.

W Teheranie, Meszhedzie i Szirazie dostęp do sieci jest szczątkowy. Nawet proste usługi, takie jak przesyłanie wiadomości tekstowych, działają z ogromnym opóźnieniem. Niektórzy użytkownicy biznesowi posiadają jeszcze stabilniejsze łącza, ale większość obywateli została całkowicie odcięta.

VPN-y stają się bezużyteczne

Irańczycy od lat słyną z umiejętnego omijania cenzury. Wykorzystują do tego zaawansowane tunele VPN i serwery proxy. Jednak obecna blokada jest znacznie głębsza niż zwykłe filtrowanie stron.