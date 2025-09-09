Wiadomości

Kto ma najszybszy Internet w Polsce? Nowy ranking nie pozostawia złudzeń

Serwis SpeedTest.pl opublikował najnowsze wyniki pomiarów szybkości Internetu w Polsce. W sierpniu przeprowadzono 3,6 miliona testów, które wyłoniły liderów w kluczowych kategoriach.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 16:20
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Kto ma najszybszy Internet w Polsce? Nowy ranking nie pozostawia złudzeń

Szybkość Internetu domowego

W kategorii Internetu domowego, która obejmuje zarówno połączenia stacjonarne, jak i te realizowane przez routery na kartę SIM, liderem pozostał T-Mobile. To właśnie ten operator zapewniał w sierpniu najwyższa średnią prędkość pobierania danych z sieci na poziomie 276,2 Mb/s. W wysyłaniu danych wygrała Inea (230,4 Mb/s), która była też liderem jeśli chodzi o PING (9 ms).

Dalsza część tekstu pod wideo
Pozycja
Nazwa dostawcy
Pobieranie
[Mb/s]
Wysyłanie
[Mb/s]
PING
[ms]
Testy
1 T-Mobile Stacjonarny 276,2 119,4 13 71 tys.
2 Play Stacjonarny 268,2 63,7 14 214 tys.
3 Orange 256,1 97,2 14 382 tys.
4 Vectra 252,8 53,8 15 120 tys.
5 Plus Stacjonarny 249,3 110,1 13 52 tys.
6 Inea 245,9 230,4 9 64 tys.
7 Netia 244,5 113,5 15 90 tys.
8 Toya 229,9 47,4 10 28 tys.
9 Multimedia 213,4 44,6 17 41 tys.
10 Starlink 155,6 24,6 32 33 tys.
11 T-Mobile 73,3 20,2 28 201 tys.
12 Play Mobile 61,9 21,6 30 189 tys.
13 Orange Mobile 58,6 15,0 30 157 tys.
14 Plus 36,0 11,7 39 161 tys.
  Dostawcy razem 173,2 68,8 19  
Pokaż więcej

Szybkość Internetu światłowodowego FTTH

Jeśli chodzi o światłowód doprowadzony bezpośrednio do mieszkania (FTTH), zwycięzca mógł być tylko jeden. Pierwsze miejsce w rankingu zajął Orange, potwierdzając swoją silną pozycję w tym segmencie rynku. Przynajmniej pod względem szybkości pobierania danych z Internetu – średnio 326,4 Mb/s. Wysyłanie danych było najszybsze w sieci Inea (260,4 Mb/s), a najniższy PING miała Toya (6 ms).

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Uchwyt GEMBIRD do TV 37-70 cali WM-70F-01 Czarny
Uchwyt GEMBIRD do TV 37-70 cali WM-70F-01 Czarny
0 zł
41.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 41.99 zł
Wkład do lodówki turystycznej FRESH&COLD (2 x 400 ml)
Wkład do lodówki turystycznej FRESH&COLD (2 x 400 ml)
0 zł
8.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 8.99 zł
Żyłka MIKADO Sensual N.G Carp 0.33 mm / 600 m Transparentny
Żyłka MIKADO Sensual N.G Carp 0.33 mm / 600 m Transparentny
-0.99 zł
22.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 22 zł
Advertisement
Pozycja
Nazwa dostawcy
Pobieranie
[Mb/s]
Wysyłanie
[Mb/s]
PING
[ms]
Testy
1 Orange 326,4 121,9 9 273 tys.
2 Play Światłowód 286,7 101,9 14 79 tys.
3 T-Mobile Stacjonarny 276,2 119,4 13 71 tys.
4 Netia 275,3 128,6 13 80 tys.
5 Inea 267,9 260,4 9 50 tys.
6 Plus Światłowód 250,0 110,5 13 52 tys.
7 Toya 214,0 47,3 6 12 tys.
  Dostawcy razem 289,5 126,7 11  
Pokaż więcej

Szybkość Internetu mobilnego

W kluczowej kategorii Internetu mobilnego, uwzględniającej pomiary w sieciach 3G, 4G i 5G, ponownie triumfuje T-Mobile. Operator ten od dłuższego czasu utrzymuje pozycję lidera, dostarczając użytkownikom smartfonów i tabletów najwyższe prędkości pobierania danych. Średnia w sierpniu wyniosła 117,3 Mb/s. Magentowi wygrali też pod względem szybkości wysyłania danych (16,8 Mb/s) oraz wielkości PING-a (24 ms).

Pozycja
Nazwa dostawcy
Pobieranie
[Mb/s]
Wysyłanie
[Mb/s]
PING
[ms]
Testy
1 T-Mobile 117,3 16,8 24 60 tys.
2 Orange Mobile 100,4 16,0 26 74 tys.
3 Play Mobile 81,9 16,3 29 95 tys.
4 Plus 50,9 10,9 35 55 tys.
  Dostawcy razem 88,3 15,3 29  
Pokaż więcej

Szybkość Internetu 5G

Ranking poświęcony wyłącznie technologii 5G przyniósł zmianę na pozycji lidera. W sierpniu T-Mobile przegonił Orange, osiągając średnią prędkość pobierania danych na poziomie 308,6 Mb/s. Magentowi mieli też najlepszy PING (21 ms). Pod względem szybkości wysyłania danych wygrał Orange (33,1 Mb/s).

Pozycja
Nazwa dostawcy
Pobieranie
[Mb/s]
Wysyłanie
[Mb/s]
PING
[ms]
Testy
1 T-Mobile 308,6 31,0 21 13 tys.
2 Orange Mobile 291,8 33,1 23 16 tys.
3 Play Mobile 211,9 32,0 24 16 tys.
4 Plus 111,4 18,9 27 11 tys.
  Dostawcy razem 237,7 29,5 24  
Pokaż więcej
Image
telepolis
T-Mobile Inea orange play plus szybkość internetu vectra szybkość internetu mobilnego szybkość internetu stacjonarnego SpeedTest.pl szybkość internetu 5g sierpień 2025
Zródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Speedtest.pl