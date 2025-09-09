Kto ma najszybszy Internet w Polsce? Nowy ranking nie pozostawia złudzeń
Serwis SpeedTest.pl opublikował najnowsze wyniki pomiarów szybkości Internetu w Polsce. W sierpniu przeprowadzono 3,6 miliona testów, które wyłoniły liderów w kluczowych kategoriach.
Szybkość Internetu domowego
W kategorii Internetu domowego, która obejmuje zarówno połączenia stacjonarne, jak i te realizowane przez routery na kartę SIM, liderem pozostał T-Mobile. To właśnie ten operator zapewniał w sierpniu najwyższa średnią prędkość pobierania danych z sieci na poziomie 276,2 Mb/s. W wysyłaniu danych wygrała Inea (230,4 Mb/s), która była też liderem jeśli chodzi o PING (9 ms).
|
Pozycja
|
Nazwa dostawcy
|
Pobieranie
[Mb/s]
|
Wysyłanie
[Mb/s]
|
PING
[ms]
|
Testy
|1
|T-Mobile Stacjonarny
|276,2
|119,4
|13
|71 tys.
|2
|Play Stacjonarny
|268,2
|63,7
|14
|214 tys.
|3
|Orange
|256,1
|97,2
|14
|382 tys.
|4
|Vectra
|252,8
|53,8
|15
|120 tys.
|5
|Plus Stacjonarny
|249,3
|110,1
|13
|52 tys.
|6
|Inea
|245,9
|230,4
|9
|64 tys.
|7
|Netia
|244,5
|113,5
|15
|90 tys.
|8
|Toya
|229,9
|47,4
|10
|28 tys.
|9
|Multimedia
|213,4
|44,6
|17
|41 tys.
|10
|Starlink
|155,6
|24,6
|32
|33 tys.
|11
|T-Mobile
|73,3
|20,2
|28
|201 tys.
|12
|Play Mobile
|61,9
|21,6
|30
|189 tys.
|13
|Orange Mobile
|58,6
|15,0
|30
|157 tys.
|14
|Plus
|36,0
|11,7
|39
|161 tys.
|Dostawcy razem
|173,2
|68,8
|19
Szybkość Internetu światłowodowego FTTH
Jeśli chodzi o światłowód doprowadzony bezpośrednio do mieszkania (FTTH), zwycięzca mógł być tylko jeden. Pierwsze miejsce w rankingu zajął Orange, potwierdzając swoją silną pozycję w tym segmencie rynku. Przynajmniej pod względem szybkości pobierania danych z Internetu – średnio 326,4 Mb/s. Wysyłanie danych było najszybsze w sieci Inea (260,4 Mb/s), a najniższy PING miała Toya (6 ms).
|
Pozycja
|
Nazwa dostawcy
|
Pobieranie
[Mb/s]
|
Wysyłanie
[Mb/s]
|
PING
[ms]
|
Testy
|1
|Orange
|326,4
|121,9
|9
|273 tys.
|2
|Play Światłowód
|286,7
|101,9
|14
|79 tys.
|3
|T-Mobile Stacjonarny
|276,2
|119,4
|13
|71 tys.
|4
|Netia
|275,3
|128,6
|13
|80 tys.
|5
|Inea
|267,9
|260,4
|9
|50 tys.
|6
|Plus Światłowód
|250,0
|110,5
|13
|52 tys.
|7
|Toya
|214,0
|47,3
|6
|12 tys.
|Dostawcy razem
|289,5
|126,7
|11
Szybkość Internetu mobilnego
W kluczowej kategorii Internetu mobilnego, uwzględniającej pomiary w sieciach 3G, 4G i 5G, ponownie triumfuje T-Mobile. Operator ten od dłuższego czasu utrzymuje pozycję lidera, dostarczając użytkownikom smartfonów i tabletów najwyższe prędkości pobierania danych. Średnia w sierpniu wyniosła 117,3 Mb/s. Magentowi wygrali też pod względem szybkości wysyłania danych (16,8 Mb/s) oraz wielkości PING-a (24 ms).
|
Pozycja
|
Nazwa dostawcy
|
Pobieranie
[Mb/s]
|
Wysyłanie
[Mb/s]
|
PING
[ms]
|
Testy
|1
|T-Mobile
|117,3
|16,8
|24
|60 tys.
|2
|Orange Mobile
|100,4
|16,0
|26
|74 tys.
|3
|Play Mobile
|81,9
|16,3
|29
|95 tys.
|4
|Plus
|50,9
|10,9
|35
|55 tys.
|Dostawcy razem
|88,3
|15,3
|29
Szybkość Internetu 5G
Ranking poświęcony wyłącznie technologii 5G przyniósł zmianę na pozycji lidera. W sierpniu T-Mobile przegonił Orange, osiągając średnią prędkość pobierania danych na poziomie 308,6 Mb/s. Magentowi mieli też najlepszy PING (21 ms). Pod względem szybkości wysyłania danych wygrał Orange (33,1 Mb/s).
|
Pozycja
|
Nazwa dostawcy
|
Pobieranie
[Mb/s]
|
Wysyłanie
[Mb/s]
|
PING
[ms]
|
Testy
|1
|T-Mobile
|308,6
|31,0
|21
|13 tys.
|2
|Orange Mobile
|291,8
|33,1
|23
|16 tys.
|3
|Play Mobile
|211,9
|32,0
|24
|16 tys.
|4
|Plus
|111,4
|18,9
|27
|11 tys.
|Dostawcy razem
|237,7
|29,5
|24