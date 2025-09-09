Kto ma najszybszy Internet w Polsce? Nowy ranking nie pozostawia złudzeń

Szybkość Internetu domowego

W kategorii Internetu domowego, która obejmuje zarówno połączenia stacjonarne, jak i te realizowane przez routery na kartę SIM, liderem pozostał T-Mobile. To właśnie ten operator zapewniał w sierpniu najwyższa średnią prędkość pobierania danych z sieci na poziomie 276,2 Mb/s. W wysyłaniu danych wygrała Inea (230,4 Mb/s), która była też liderem jeśli chodzi o PING (9 ms).

Pozycja Nazwa dostawcy Pobieranie

[Mb/s] Wysyłanie

[Mb/s] PING

[ms] Testy 1 T-Mobile Stacjonarny 276,2 119,4 13 71 tys. 2 Play Stacjonarny 268,2 63,7 14 214 tys. 3 Orange 256,1 97,2 14 382 tys. 4 Vectra 252,8 53,8 15 120 tys. 5 Plus Stacjonarny 249,3 110,1 13 52 tys. 6 Inea 245,9 230,4 9 64 tys. 7 Netia 244,5 113,5 15 90 tys. 8 Toya 229,9 47,4 10 28 tys. 9 Multimedia 213,4 44,6 17 41 tys. 10 Starlink 155,6 24,6 32 33 tys. 11 T-Mobile 73,3 20,2 28 201 tys. 12 Play Mobile 61,9 21,6 30 189 tys. 13 Orange Mobile 58,6 15,0 30 157 tys. 14 Plus 36,0 11,7 39 161 tys. Dostawcy razem 173,2 68,8 19 Pokaż więcej

Szybkość Internetu światłowodowego FTTH

Jeśli chodzi o światłowód doprowadzony bezpośrednio do mieszkania (FTTH), zwycięzca mógł być tylko jeden. Pierwsze miejsce w rankingu zajął Orange, potwierdzając swoją silną pozycję w tym segmencie rynku. Przynajmniej pod względem szybkości pobierania danych z Internetu – średnio 326,4 Mb/s. Wysyłanie danych było najszybsze w sieci Inea (260,4 Mb/s), a najniższy PING miała Toya (6 ms).

Pozycja Nazwa dostawcy Pobieranie

[Mb/s] Wysyłanie

[Mb/s] PING

[ms] Testy 1 Orange 326,4 121,9 9 273 tys. 2 Play Światłowód 286,7 101,9 14 79 tys. 3 T-Mobile Stacjonarny 276,2 119,4 13 71 tys. 4 Netia 275,3 128,6 13 80 tys. 5 Inea 267,9 260,4 9 50 tys. 6 Plus Światłowód 250,0 110,5 13 52 tys. 7 Toya 214,0 47,3 6 12 tys. Dostawcy razem 289,5 126,7 11 Pokaż więcej

Szybkość Internetu mobilnego

W kluczowej kategorii Internetu mobilnego, uwzględniającej pomiary w sieciach 3G, 4G i 5G, ponownie triumfuje T-Mobile. Operator ten od dłuższego czasu utrzymuje pozycję lidera, dostarczając użytkownikom smartfonów i tabletów najwyższe prędkości pobierania danych. Średnia w sierpniu wyniosła 117,3 Mb/s. Magentowi wygrali też pod względem szybkości wysyłania danych (16,8 Mb/s) oraz wielkości PING-a (24 ms).

Pozycja Nazwa dostawcy Pobieranie

[Mb/s] Wysyłanie

[Mb/s] PING

[ms] Testy 1 T-Mobile 117,3 16,8 24 60 tys. 2 Orange Mobile 100,4 16,0 26 74 tys. 3 Play Mobile 81,9 16,3 29 95 tys. 4 Plus 50,9 10,9 35 55 tys. Dostawcy razem 88,3 15,3 29 Pokaż więcej

Szybkość Internetu 5G

Ranking poświęcony wyłącznie technologii 5G przyniósł zmianę na pozycji lidera. W sierpniu T-Mobile przegonił Orange, osiągając średnią prędkość pobierania danych na poziomie 308,6 Mb/s. Magentowi mieli też najlepszy PING (21 ms). Pod względem szybkości wysyłania danych wygrał Orange (33,1 Mb/s).