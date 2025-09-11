Ta sieć znów zaskakuje. Zobacz, w czym jest najlepsza

Lider szybkości i niezawodności

Specjaliści Ookla wskazali T-Mobile jako zwycięzcę w rankingu Najszybszej Sieci Mobilnej w Polsce oraz w kategorii największej niezawodności sieci. Średnia prędkość pobierania danych w magentowej sieci wyniosła 134,96 Mb/s, a wysyłania 14,93 Mb/s. Operator wyróżnił się także w rankingu Consistency Score, co oznacza stabilną i powtarzalną jakość połączeń, niezbędną do korzystania z usług 5G.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nagrody Ookla potwierdzają, że inwestycje T-Mobile w infrastrukturę i rozwój sieci 5G przekładają się na realne korzyści dla klientów. Zapewniają im wygodę i komfort codziennego korzystania z Internetu mobilnego.

Rozwój sieci 5G Bardziej

T-Mobile jako pierwszy w Polsce uruchomił 4000 stacji 5G Bardziej w paśmie C. Obecnie liczba ta przekroczyła 4300, a zasięg 5G Bardziej obejmuje już ponad połowę populacji kraju. Nowe częstotliwości pozwoliły zwiększyć pojemność warstwy LTE800 i uruchomić stacje 5G Bardziej w paśmie 700 MHz. Ma to zagwarantować wysoką jakość usług nie tylko w dużych miastach, ale też w mniejszych miejscowościach.

Aby zapewnić najwyższą jakość połączeń, T-Mobile wykorzystuje autorski wskaźnik CXI (Customer Experience Index). Analizuje on dziesiątki czynników w całej sieci 24 godziny na dobę z użyciem Big Data. Dzięki temu potencjalne problemy są diagnozowane i rozwiązywane zanim użytkownicy je odczują. Pozwala to utrzymać powtarzalną jakość usług.

Sukces doceniony przez klientów

Nie tylko eksperci doceniają sieć T-Mobile. Korzyści z jej rozwoju dostrzegają również klienci magentowego operatora. W drugim kwartale 2025 roku baza użytkowników przekroczyła 13,2 mln, a liczba nowych klientów wzrosła o 564 tysiące w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.