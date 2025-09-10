T-Mobile zwolnił tempo, ale i tak poprawił zasięg 5G Bardziej

W sierpniu magentowy operator włączył 5G w paśmie C na blisko 90 stacjach, jednak we wrześniu jak dotąd nie może się pochwalić imponującymi wynikami. Tydzień temu T-Mobile informował o 13 nowych stacjach z dostępem do 5G Bardziej, a dziś podał, jaki jest rezultat prac w ostatnich kilku dniach. Od zeszłej środy przybyło zaledwie 5 nowych stacji z 5G w paśmie C. To bodajże rekordowo skromny tygodniowy wynik. Nie należy jednak wyciągać na tej podstawie zbyt daleko idących wniosków – uruchomienie 5G zależne jest od szeregu czynników, formalnych i technicznych, a jednocześnie T-Mobile rozbudowuje 5G w paśmie 700 MHz.

Dalsza część tekstu pod wideo

Mimo włączenia 5G w C-bandzie na zaledwie pięciu stacjach operator przekonuje, że znacząco poprawił zasięg w czterech miastach: Bielsku-Białej, Bolesławcu, Jeleniej Górze i Pniewach. Jednocześnie T-Mobile podaje, że dotarł z sygnałem 5G Bardziej do trzech kolejnych lokalizacji: Chmielnika, Kamiennej Góry i Złoczewa, co sugeruje jednak nieco większą liczbę nowych stacji z 5G Bardziej lub inne prace techniczne, poprawiające zasięg 5G.

W sumie, jak wynika z postu T-Mobile na platformie X, usługa 5G Bardziej jest dostępna na 4311 stacjach bazowych w całej Polsce. Oznacza to zasięg obejmujący ponad połowę populacji naszego kraju.