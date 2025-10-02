Orange z nową promocją. Abonament za 32,50 zł

W sierpniu Orange ogłosił promocję „Rodzinne numery”, skierowaną do nowych użytkowników, którzy mogą dokupować za pół ceny kolejne numery w Planie M i L oraz smartfony. Jak podkreśla operator, oferta nadal obowiązuje, ale teraz – na rozpoczęcie roku akademickiego – promocja została rozszerzona także o tańszy Plan S.

Klienci, którzy już korzystają w Orange z abonamentu w Planie S i zdecydują się na przeniesienie kolejnego numeru – od innego operatora – do Planu S, teraz zapłacą aż 50% mniej niż za pierwszy numer. Oferta dotyczy użytkowników, którzy udzielili zgód marketingowych i na e-fakturę.

Promocja dostępna jest także dla tych, którzy nie mają jeszcze żadnych usług w Orange i przeniosą jednocześnie dwa numery albo przeniosą jeden numer, a drugi dokupią w Orange, podpisując dwie nowe umowy w Planie S na 24 mies. Jak zaznacza operator, w tej sytuacji przynajmniej jeden numer musi być zawsze numerem przeniesionym od innego operatora.

Plan S jest dostępny od 65 zł/mies. (cena uwzględnia rabaty), a każdy następny taki abonament będzie kosztował połowę ceny, czyli od 32,50 zł/mies. (z rabatami). Kupując dwa numery w Planie S, łącznie klienci zapłacą od 97,50 zł.

Abonament zawiera nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w Polsce i krajach UE, comiesięczne 50 GB internetu (+ 50 GB extra przy zakupie online przez pierwsze 24 mies.), a także dostęp do Telewizji Mobilnej. Dzięki niej klienci pomarańczowej sieci mogą oglądać na smartfonach, laptopach czy tabletach ulubione programy telewizyjne na żywo.

Do tego można dobrać smartfony w specjalnych ofertach Orange dla przenoszących numer. W promocji dostępne są: motorola moto g35 5G za 18 zł x 36 mies. lub Xiaomi Redmi Note 14 5G po 25 zł x 36 mies.