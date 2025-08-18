Wiadomości

Orange z powakacyjnymi promocjami. Rodzinne numery, Światłowód i TV

Orange przygotował powakacyjne promocje oraz premierowe usługi – na rozpoczęcie roku szkolnego, akademickiego i na powrót do pracy.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 16:31
Orange już myśli o końcu wakacji i końcu sezonu urlopowego, wprowadzając nowe oferty i promocje. Pierwszą z nowości jest oferta – Rodzinne numery – ze zniżkami do 50% na abonamenty i smartfony dla siebie lub bliskich, a także z dodatkową pulą GB. 

Rodzinne numery z oszczędnościami 

Rodzinne numery to nowa propozycja dla użytkowników abonamentowych. Klient, który wybierze Plan M (od 75 z/mies. z rabatami) lub Plan L (od 95 zł/mies. z rabatami) z umową na 24 mies. i dokupi – dla swoich bliskich – kolejne numery z tym samym planem, za każdy z nich zapłaci połowę ceny, jaką płaci za swój numer. Oznacza to, że za drugi i następny numer z rabatami zapłaci 37,50 zł/mies. z Planem M, a z Planem L 47,50 z/mies. Z promocji może również skorzystać klient, który już ma jeden z tych Planów. 

Do każdego z tych abonamentów można dokupić też wybrane smartfony 50% taniej. Za połowę ceny dostępne są: Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G, motorola razr 60 5G oraz iPhone 16e 128 GB 5G (ten wyłącznie z Planem L) – z umową na 24 lub 36 rat. 

Dodatkowo od teraz jest więcej GB w wybranych planach mobilnych. Plan XS i M mają ich nawet o 100% więcej (w Planie M zamiast 150 GB będzie teraz aż 300 GB co miesiąc). Szczegóły oferty dostępne są na stronie https://www.orange.pl. 

Światłowód, telewizja, Netflix i nagrody 

Wybierając światłowód do domu, można skorzystać z kilku promocji: 

  • 12 miesięcy x 0 zł abonamentu – przy wyborze prędkości do 8 Gb/s, 
  • 6x0 zł – dla prędkości do 900 Mb/s, do 1 Gb/s i do 2 Gb/s,
  • 3x0 zł – dla prędkości do 600 Mb/s.

Kupując usługę Extra TV i światłowód uzyskuje się dostęp aż do 209 kanałów oraz można otrzymać tyle samo miesięcy za 0 zł – na abonament Extra TV, ile jest w ofercie ze światłowodem. Oferta skierowana jest dla nowych użytkowników, decydujących się na taki internet. Orange, wspólnie z Netflixem, przygotował też konkurs, w którym 3 rodziny mogą wygrać wycieczkę do Irlandii, z atrakcjami inspirowanymi serialem Wednesday.

Klientom ze światłowodem i Extra TV Orange udostępnił dodatkowe pakiety TV: Polsat Sport Premium i CANAL+ Super Sport, a także CANAL+ Seriale i Filmy czy HBO z serwisem HBO Max. W obu pakietach CANAL+ widzowie zyskują dostęp do serwisu streamingowego CANAL+. 

Orange podkreśla, że decydując się na zakup TV u operatora, można wygodnie opłacać wszystkie usługi na jednym rachunku, nawet przez aplikację mobilną. Oferta skierowana jest do nowych użytkowników światłowodu.

Aktualne promocje w Orange
