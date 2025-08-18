Orange i Netflix zapraszają do Irlandii. Nie tylko fanów Wednesday

Na platformie Netflix zadebiutował drugi sezon serialu Wednesday, a we wrześniu zapowiadane jest jego druga część. Produkcja jest na czasie, więc Orange i Netflix ogłaszają konkurs dla jej fanów, choć może w niej wziąć udział każdy.

Oto co można wygrać:

3 wycieczki do Irlandii (dla 3 rodzin, każda może zabrać ze sobą do 5 osób) w terminie 19 marca 2026 r. – 22 marca 2026 r. Podczas wyjazdu uczestnicy mogą skorzystać z dwóch wybranych atrakcji, inspirowanych serialem Wednesday. Pełna lista będzie czekała w biurze podróży. Zwycięzcy nie muszą martwić się o transport z i na lotnisko, a także wyżywienie podczas wycieczki (2 posiłki dziennie), noclegi (3 noce) czy transport w Irlandii.

100 kolekcjonerskich figurek Funko Pop Wednesday, które wniosą odrobinę serialowej magii w domu i dodadzą niepowtarzalnego, mrocznego uroku każdemu wnętrzu.

Jak wziąć udział w konkursie?

Żeby przyłączyć się do zabawy, trzeba skorzystać z nowej oferty Orange. Konkurs „Wednesday” trwa od 18 sierpnia do 31 października. W tym czasie należy:

kupić pakiet usług Orange z internetem domowym i Netflixem na wspólnej umowie na 24 miesiące.

wejść na stronę konkursową www.orange.pl/netflix/konkurs i w kreatywny sposób odpowiedzcie na pytanie (max. 1600 znaków ze spacjami): „Dlaczego Twoja rodzina powinna dołączyć do Akademii Nevermore. Co sprawia, że pasowalibyście do grona Wednesday, Enid i reszty uczniów?”

W konkursie mogą wziąć udział także obecni klienci Orange, którzy nie mieli wcześniej pakietu usług Orange z Internetem domowym i Netflixem (na wspólnej umowie, na 24 mies.), i kupią go w czasie trwania konkursu.