Orange i Netflix zapraszają do Irlandii. Nie tylko fanów Wednesday
Orange i Netflix startują z nowym konkursem, skierowanym przede wszystkim do fanów serialu Wednesday. Do zdobycia są trzy rodzinne wycieczki do Irlandii oraz 100 kolekcjonerskich figurek Funko Pop Wednesday.
Na platformie Netflix zadebiutował drugi sezon serialu Wednesday, a we wrześniu zapowiadane jest jego druga część. Produkcja jest na czasie, więc Orange i Netflix ogłaszają konkurs dla jej fanów, choć może w niej wziąć udział każdy.
Oto co można wygrać:
- 3 wycieczki do Irlandii (dla 3 rodzin, każda może zabrać ze sobą do 5 osób) w terminie 19 marca 2026 r. – 22 marca 2026 r. Podczas wyjazdu uczestnicy mogą skorzystać z dwóch wybranych atrakcji, inspirowanych serialem Wednesday. Pełna lista będzie czekała w biurze podróży. Zwycięzcy nie muszą martwić się o transport z i na lotnisko, a także wyżywienie podczas wycieczki (2 posiłki dziennie), noclegi (3 noce) czy transport w Irlandii.
- 100 kolekcjonerskich figurek Funko Pop Wednesday, które wniosą odrobinę serialowej magii w domu i dodadzą niepowtarzalnego, mrocznego uroku każdemu wnętrzu.
Jak wziąć udział w konkursie?
Żeby przyłączyć się do zabawy, trzeba skorzystać z nowej oferty Orange. Konkurs „Wednesday” trwa od 18 sierpnia do 31 października. W tym czasie należy:
- kupić pakiet usług Orange z internetem domowym i Netflixem na wspólnej umowie na 24 miesiące.
- wejść na stronę konkursową www.orange.pl/netflix/konkurs i w kreatywny sposób odpowiedzcie na pytanie (max. 1600 znaków ze spacjami): „Dlaczego Twoja rodzina powinna dołączyć do Akademii Nevermore. Co sprawia, że pasowalibyście do grona Wednesday, Enid i reszty uczniów?”
W konkursie mogą wziąć udział także obecni klienci Orange, którzy nie mieli wcześniej pakietu usług Orange z Internetem domowym i Netflixem (na wspólnej umowie, na 24 mies.), i kupią go w czasie trwania konkursu.
Więcej szczegółów znajduje się na orange.pl/netflix/konkursi w regulaminie.