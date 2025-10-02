Nvidia odpaliła bestie w Warszawie. Polska w gamingowej ekstraklasie

Nvidia poinformowała, że serwery GeForce NOW klasy RTX 5080 działają już w Warszawie. Polska znalazła się w absolutnej czołówce, obok USA, Bułgarii, Francji, Holandii, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii czy Japonii, otrzymując dostęp do najnowszej infrastruktury. To jasny sygnał, że nasz kraj jest ważnym rynkiem dla usług grania w chmurze. Koniec z lagami i kompromisami graficznymi.

Dla graczy oznacza to możliwość grania w najnowsze tytuły z maksymalnymi detalami, bez potrzeby posiadania komputera za kilkanaście tysięcy złotych. Wystarczy szybkie łącze internetowe. Moc obliczeniowa potężnych kart graficznych jest teraz dostępna na wyciągnięcie ręki, prosto z warszawskiej serwerowni.

Battlefield, Painkiller, Vampire i inne hity

Sama technologia to nie wszystko, liczą się gry. A tych w październiku nie zabraknie. Biblioteka GeForce NOW powiększy się o co najmniej 17 nowych produkcji. Wśród nich znajdziemy prawdziwe perełki, na które czekają miliony. Mowa o takich tytułach, jak wyczekiwany Battlefield 6, mroczny Little Nightmares III czy kultowy Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2.

Coś dla siebie znajdą też fani polskiego gamedevu. Do usługi trafi Painkiller, czyli nowa odsłona legendarnej strzelanki tworzona przez katowickie Anshar Studios. Już teraz zoptymalizowano też dwie kolejne gry pod moc RTX 5080: inZOI oraz Total War: Warhammer III.

Co więcej, już teraz można wskoczyć do akcji. Właśnie ruszyły otwarte beta testy Call of Duty: Black Ops 7, dostępne w chmurze dla wszystkich chętnych od 5 października. A jeśli nie możecie się doczekać, to w tym tygodniu do biblioteki dołączyło 6 świeżych tytułów:

Pozostałe tytuły, które trafią do usługi w październiku: