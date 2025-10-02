Gmail traci dwie ważne funkcje. Google usunie je lada chwila

Gmail od stycznie bez protokołu POP3

Google kończy wsparcie dla protokołu POP3 (Post Office Protocol), który umożliwiał pobieranie e-maili z zewnętrznych kont na urządzenia lokalne. W przeciwieństwie do IMAP POP pobierał całą zawartość wiadomości wraz z załącznikami i przechowywał je lokalnie, często usuwając je z serwera źródłowego.

Google proponuje jedyną alternatywę w postaci korzystania z protokołu IMAP w aplikacji mobilnej Gmail. Ten standard połączenia różni się znacząco od POP3, bowiem synchronizuje się w czasie rzeczywistym, a nie dopiero po zainicjowaniu pobierania poczty, daje wieloplatformowy dostęp (ta sama skrzynka na wielu urządzeniach), ale i działa bez potencjalnych zalet lokalnego pobierania — wiadomości są przechowywane w chmurze. Zmiana podyktowana jest przede wszystkim kwestiami bezpieczeństwa i planowana na styczeń 2026 roku.

Koniec ery Gmailify

Gmailify to z kolei funkcja wprowadzona przez Google'a w 2016 roku, która pozwalała na rozszerzenie funkcjonalności Gmaila na zewnętrzne konta pocztowe takich dostawców jak Yahoo!, AOL, Outlook czy Hotmail. Dzięki niej użytkownicy mogli korzystać z zaawansowanych możliwości Gmaila, w tym ochrony antyspamowej, lepszych powiadomień na urządzeniach mobilnych, kategoryzacji skrzynki odbiorczej, czy szybszego zaawansowanego wyszukiwania.