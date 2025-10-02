Aplikacje

Gmail traci dwie ważne funkcje. Google usunie je lada chwila

Google oficjalnie ogłosił zakończenie dwóch usług w obrębie poczty Gmail. Jedna z nich może szczególnie szokować, bo wydaje się absolutnie elementarna w przypadku poczty e-mail. Zdaniem Google'a można jedna bez trudu sobie bez niej poradzić.

Lech Okoń (LuiN)
LECH OKOń (LUIN) 19:21
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Gmail traci dwie ważne funkcje. Google usunie je lada chwila

Gmail od stycznie bez protokołu POP3

Google kończy wsparcie dla protokołu POP3 (Post Office Protocol), który umożliwiał pobieranie e-maili z zewnętrznych kont na urządzenia lokalne. W przeciwieństwie do IMAP POP pobierał całą zawartość wiadomości wraz z załącznikami i przechowywał je lokalnie, często usuwając je z serwera źródłowego.

Dalsza część tekstu pod wideo

Google proponuje jedyną alternatywę w postaci korzystania z protokołu IMAP w aplikacji mobilnej Gmail. Ten standard połączenia różni się znacząco od POP3, bowiem synchronizuje się w czasie rzeczywistym, a nie dopiero po zainicjowaniu pobierania poczty, daje wieloplatformowy dostęp (ta sama skrzynka na wielu urządzeniach), ale i działa bez potencjalnych zalet lokalnego pobierania — wiadomości są przechowywane w chmurze. Zmiana podyktowana jest przede wszystkim kwestiami bezpieczeństwa i planowana na styczeń 2026 roku.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy A16 4/128GB 6.7" 90Hz Zielony SM-A165
Smartfon SAMSUNG Galaxy A16 4/128GB 6.7" 90Hz Zielony SM-A165
0 zł
499 zł - najniższa cena
Kup teraz 499 zł
Smartfon ONEPLUS Nord CE 5 5G 8/128GB 6.77" 120Hz Czarny
Smartfon ONEPLUS Nord CE 5 5G 8/128GB 6.77" 120Hz Czarny
0 zł
1299 zł - najniższa cena
Kup teraz 1299 zł
Smartfon XIAOMI Poco X7 5G 12/512GB 6.67" 120Hz Czarny
Smartfon XIAOMI Poco X7 5G 12/512GB 6.67" 120Hz Czarny
-50 zł
1299 zł - najniższa cena
Kup teraz 1249 zł
Advertisement

Koniec ery Gmailify

Gmailify to z kolei funkcja wprowadzona przez Google'a w 2016 roku, która pozwalała na rozszerzenie funkcjonalności Gmaila na zewnętrzne konta pocztowe takich dostawców jak Yahoo!, AOL, Outlook czy Hotmail. Dzięki niej użytkownicy mogli korzystać z zaawansowanych możliwości Gmaila, w tym ochrony antyspamowej, lepszych powiadomień na urządzeniach mobilnych, kategoryzacji skrzynki odbiorczej, czy szybszego zaawansowanego wyszukiwania.

Po styczniu 2026 roku wszystkie te funkcje przestaną być dostępne dla kont zewnętrznych zintegrowanych z Gmailem. Jednocześnie opcja „Sprawdzaj pocztę z innych kont” zniknie z webowej wersji Gmail, co oznacza koniec możliwości centralnego zarządzania wieloma skrzynkami pocztowymi przez przeglądarkę internetową.

Image
telepolis
gmail Google Gmailify pop3
Zródła zdjęć: In Green / Shutterstock
Źródła tekstu: Suport Google, oprac. wł