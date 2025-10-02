To koniec Prime Gaming. Zmienia się w coś nowego

Dzisiaj firma Amazon potwierdziła, że wycofuje markę Prime Gaming, ale nie ma powodu do obaw – korzyści Prime dostępne na platformie Twitch pozostają bez zmian. Widzowie, którzy połączyli swoje konta Twitch i Amazon oraz posiadają aktywne członkostwo Prime, będą nadal otrzymywać jeden bezpłatny abonament kanału Twitch miesięcznie, a także rozszerzone zestawy emotikonów, kolory czatu i zwiększoną przestrzeń dyskową do przechowywania transmisji. Chociaż na Twitchu nie będzie już widocznych odniesień do „Prime Gaming”, proces realizacji bezpłatnej subskrypcji w ramach Prime nie ulegnie zmianie. Członkowie Prime będą również nadal korzystać z bezpłatnych gier na PC co miesiąc (które mogą pobrać i zachować na zawsze) wszędzie tam, gdzie Amazon Prime jest dostępny w ramach Luna Standard. Dotyczy to również krajów Prime, w których gry dostarczane w chmurze Luna nie są jeszcze dostępne.

