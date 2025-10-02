To koniec Prime Gaming. Zmienia się w coś nowego
To koniec Amazon Gaming. Jednak nie ma powodów do obaw. Dla użytkowników tak naprawdę nic się nie zmieni.
Użytkownicy Twitcha otrzymali dość niepokojącą wiadomość. Na ich konta pojawiło się powiadomienie, w którym platforma informuje o zamknięciu usługi Amazon Gaming. W jej ramach otrzymywali między innymi darmowe gry, ale też jednego, darmowego suba miesięcznie na Twitchu. Na szczęście komunikat gorzej brzmi, niż jest w rzeczywistości.
To koniec Amazon Gaming?
Tak, to koniec Amazon Gaming, ale tylko w dotychczas znanej nazwie. Chociaż komunikat na Twitchu brzmi niepokojąco, to tak naprawdę nie ma powodów do obaw. Szczegółami pochwalił się jeden z użytkowników Reddita, który otrzymał w tej sprawie szczegółową wiadomość e-mail.
Dzisiaj firma Amazon potwierdziła, że wycofuje markę Prime Gaming, ale nie ma powodu do obaw – korzyści Prime dostępne na platformie Twitch pozostają bez zmian. Widzowie, którzy połączyli swoje konta Twitch i Amazon oraz posiadają aktywne członkostwo Prime, będą nadal otrzymywać jeden bezpłatny abonament kanału Twitch miesięcznie, a także rozszerzone zestawy emotikonów, kolory czatu i zwiększoną przestrzeń dyskową do przechowywania transmisji. Chociaż na Twitchu nie będzie już widocznych odniesień do „Prime Gaming”, proces realizacji bezpłatnej subskrypcji w ramach Prime nie ulegnie zmianie. Członkowie Prime będą również nadal korzystać z bezpłatnych gier na PC co miesiąc (które mogą pobrać i zachować na zawsze) wszędzie tam, gdzie Amazon Prime jest dostępny w ramach Luna Standard. Dotyczy to również krajów Prime, w których gry dostarczane w chmurze Luna nie są jeszcze dostępne.
W praktyce chodzi po prostu o to, że Prime Gaming zmienia się w Luna Standard. Amazon nadal będzie oferował to samo, ale pod nową nazwą. Przy okazji firma obiecuje kilka usprawnień, przede wszystkim związanych z graniem w chmurze (w tym więcej gier). Co więcej, możliwe będzie ulepszenie pakietu z Luna Standard do Luna Premium, ale cena nie jest jeszcze znana.