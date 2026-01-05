Sprzęt

Realme i RICOH z podwójną okazją. Już 17 stycznia

Realme i RICOH zapraszają na fotospacer po Krakowie. To okazja, by w rzeczywistych warunkach przetestować flagowy smartfon Realme GT 8 Pro, ale także aparat RICOH GR IV. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 14:32
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Realme i RICOH z podwójną okazją. Już 17 stycznia

Fotospacer po Krakowie odbędzie się 17 stycznia 2026 roku, rozpoczynając się o godzinie 12:00. Podczas spaceru każdy z dwudziestu zaproszonych uczestników będzie miał okazję, by na żywo porównać i przetestować dwa potężne narzędzia: kultowy kompakt RICOH GR IV, wykorzystywany przez profesjonalnych reportażystów, a także najnowszy smartfon Realme GT 8 Pro.

Dalsza część tekstu pod wideo

Realme GT 8 Pro jest efektem współpracy inżynierów obu marek. Zapewnia nie tylko filmowe tony RICOH GR, ale także zaawansowane możliwości optyczne, które zacierają granice między smartfonem a tradycyjnym aparatem. Urządzenie to zostało wyposażone w potężny układ Snapdragon 8 Elite Gen 5 oraz peryskopowy teleobiektyw połączony z matrycą o rozdzielczości 200 Mpix, pozwalający na wierne uchwycenie detali. Co kluczowe podczas zimowych sesji w plenerze, smartfon ma potężną baterię o pojemności 7000 mAh oraz ekran o jasności sięgającej 7000 nitów.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon REALME Note 70T 4/128GB 6.74” 90 Hz Czarny
Smartfon REALME Note 70T 4/128GB 6.74” 90 Hz Czarny
-30.01 zł
399 zł - najniższa cena
Kup teraz 368.99 zł
Smartfon REALME 14 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Brązowy
Smartfon REALME 14 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Brązowy
-184 zł
1399 zł - najniższa cena
Kup teraz 1215 zł
Smartfon REALME 14 Pro+ 5G 12/512GB 6.83" 120Hz Szary
Smartfon REALME 14 Pro+ 5G 12/512GB 6.83" 120Hz Szary
-100.99 zł
2099.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999 zł
Advertisement

Jak to się wszystko sprawdza w praktyce? O tym piszemy w naszej recenzji:

Jak wziąć udział w warsztatach?

Przewodnikiem po krakowskich zakamarkach będzie Mateusz Kuca, uznany fotograf i pasjonat ulicznych kadrów, który pomoże zainteresowanym dostrzec niezwykłość w codzienności. 

Wydarzenie ma charakter zamknięty i jest warsztatem praktycznym, dlatego liczba miejsc została ograniczona do zaledwie dwudziestu uczestników. Organizatorzy przekonują, że taka formuła gwarantuje indywidualne podejście prowadzącego oraz komfortową atmosferę do nauki trików fotograficznych i wymiany doświadczeń w gronie pasjonatów.

Aby wziąć udział w fotospacerze, do 12 stycznia należy zarejestrować się poprzez oficjalny formularz Realme Polska.

Pod koniec spaceru na uczestników czeka konkurs na najlepszy kadr wykonany podczas spotkania, a nagrodami będą urządzenia od marek Realme oraz RICOH.

Realme GT 8 Pro
6 opinii
Realme GT 8 Pro

Realme GT 8 Pro
6 opinii
Ekran 6.79" AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.6 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 7000mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej
Image
telepolis
Realme ricoh Realme GT 8 Pro RICOH GR IV fotospacer
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Realme