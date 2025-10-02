Sprzęt

Pancerny, tani i z ładowarką w zestawie. Ten Infinix namiesza w Polsce

Na polski rynek wchodzi nowy, bardzo ciekawy gracz w popularnej półce cenowej. Infinix Note 50 Pro rzuca wyzwanie droższej konkurencji.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 18:38
0
Infinix Note 50 Pro

Infinix, marka obecna w Polsce od trzech lat, wprowadza do sprzedaży w naszym kraju smartfon, który może nieźle namieszać. Note 50 Pro to urządzenie, które na pierwszy rzut oka wyróżnia się jakością wykonania. Zamiast wszechobecnego plastiku, producent postawił na ramę ze specjalnego stopu metalu ArmorAlloy. Ma ona przypominać wzornictwem stal damasceńską, a przy tym być lekka i dobrze odprowadzać ciepło.

Konstrukcję wzmacnia dodatkowo architektura ShockAbsorb, która ma za zadanie rozpraszać energię podczas upadków. Mówiąc prościej – telefon ma być znacznie bardziej odporny na trudy codziennego użytkowania niż większość urządzeń w tej cenie. To duży plus.

Mocna specyfikacja i ładowanie z flagowców

Solidna obudowa to nie wszystko. W środku znajdziemy duży, 6,78-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości FullHD+. Co ważne, odświeża on obraz z częstotliwością aż do 144 Hz, co ma gwarantować wysoką płynność animacji. Sercem urządzenia jest układ MediaTek Helio G100, wspierany przez 8 GB RAM-u i 256 GB pamięci na dane. Całość działa pod kontrolą Androida 15.

Największe wrażenie robi jednak technologia ładowania. Bateria o pojemności 5200 mAh to już solidny standard, ale tutaj naładujemy ją z mocą 90 W po kablu. To poziom zarezerwowany do niedawna dla droższych smartfonów. Telefon wspiera też ładowanie bezprzewodowe 30 W, co w tej półce cenowej jest rzadkością. Główny aparat ma rozdzielczość 50 Mpix i, co ważne, optyczną stabilizację obrazu (OIS).

Warto też wspomnieć, że Infinix nie idzie drogą cięcia kosztów w pudełku. W zestawie z telefonem znajdziemy nie tylko kabel USB-C, ale także magnetyczne etui, szkło ochronne na ekran, a nawet klasyczne słuchawki przewodowe. To miły ukłon w stronę użytkownika.

Infinix Note 50 Pro
Infinix Note 50 Pro

Infinix Note 50 Pro
Ekran 6.78" AMOLED
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 2.2 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 5200mAh
Pamięć wbudowana 256 GB
Dostępność i cena

Infinix Note 50 Pro 4G jest już dostępny w sprzedaży. Jego cena startuje od 1549 zł. Smartfon można kupić między innymi w sieci Plus, w oficjalnym sklepie Infinix oraz w największych sieciach z elektroniką.

Zródła zdjęć: Infinix
Źródła tekstu: Infinix