Koniec z diodami LED. Ten powerbank ma kolorowy ekran i naładuje laptop

Jesteśmy przyzwyczajeni, że powerbanki informują o stanie naładowania za pomocą kilku prostych, migających diod. Hama postanowiła z tym skończyć. Ich nowa seria "High Power" to pierwsze na rynku tak zaawansowane banki energii, wyposażone w pełnoprawny, kolorowy ekran TFT.

Wyświetlacz pokazuje nie tylko procentowy stan naładowania baterii. Podaje również precyzyjne, bieżące informacje o mocy wyjściowej każdego portu (w watach), a także o napięciu i natężeniu prądu. To gadżet dla tych, którzy lubią mieć pełną kontrolę i wiedzieć, co dzieje się z ich sprzętem.

Moc, by naładować nawet baterię w laptopie

Wygląd i ekran to jedno, ale liczy się przede wszystkim moc. Hama przygotowała trzy warianty. Najmniejszy ma 20000 mAh pojemności i moc 65 W, co bez problemu wystarczy do szybkiego ładowania smartfonów, tabletów czy konsoli mobilnej. Prawdziwa siła drzemie jednak w dwóch większych modelach.

Oba mają pojemność 24000 mAh i oferują moc 150 W oraz aż 200 W. Taka wartość pozwala już bez problemu zasilić nawet wymagający, gamingowy laptop. To idealne rozwiązanie w podróży czy delegacji. Wszystkie modele wspierają najpopularniejsze technologie szybkiego ładowania, w tym Power Delivery i Qualcomm Quick Charge 3.0. Ma to zagwarantować bezpieczeństwo i błyskawiczne uzupełnianie energii.

Nowe powerbanki Hama przypominają wyglądem eleganckie, metaliczne cygaro w stalowoszarym kolorze. Mimo dużej mocy i pojemności, ich wymiary pozwalają bez problemu zabrać je na pokład samolotu. Każdy model wyposażono w dwa porty USB-C i jeden USB-A, co pozwala ładować trzy urządzenia jednocześnie.

Dostępność i cena

Nowe powerbanki Hama są już dostępne w sprzedaży. Ich ceny prezentują się następująco: