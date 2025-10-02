Telewizja i VoD

Polska komedia trafi na Netflixa. Zanotuj datę 8 października

Po 20 latach kultowa polska komedia kryminalna wróciła do kin w postaci kontynuacji hitu - "Vinci 2". Ale to nie koniec dobrych wiadomości, film Juliusza Machulskiego pojawi się w bibliotece Netflixa już za kilka dni - dokładnie 8 października 2025 roku. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:35
0
To może być całkiem rozrywkowa jesień

Kryminalny hit z Robertem Więckiewiczem i Borysem Szycem pojawi się na Netflixie i trzeba przyznać, że ten fakt bardzo cieszy nie tylko miłośników polskich produkcji, ale także tych, którzy lubią rozwiązywać zagadki kryminalne. A trzeba przyznać, że "Vinci 2" był filmem, na którego do kin popędziły prawdziwe tłumy - jak podają dane, w pierwszy weekend zobaczyło go aż 160 tysięcy widzów. Ale dobre otwarcie to nie wszystko. Dziś wiemy, że w kolejnych tygodniach film zebrał widownię złożoną z 670 tysięcy widzów.

"Vinci 2" o czym jest film?

Akcja filmu "Vinci 2" ponownie zabiera nas w podróż do Krakowa. Bohater Cuma (grany przez Roberta Więckiewicza) to taki polski Arsene Lupin, emerytowany mistrz złodziejskiego fachu. Tym razem, wiedzie on spokojne życie emeryta na andaluzyjskim wybrzeżu, ale jak się można domyślić, jego spokój wkrótce zostaje zaburzony. Dostaje on propozycję kolejnego skoku. Początkowo odmawia, ale jednak ostatecznie wraca, aby udowodnić wszystkim, że to on jest złodziejem nr 1. Razem z dawnymi przyjaciółmi (Borys Szyc, Kamilla Baar, Jacek Król) wchodzi do gry na własnych warunkach. Powraca na stare śmieci po to, aby wyrównać rachunki. 

Wszystko to brzmi bardzo dobrze, ale trzeba przyznać, że to właśnie scenariusz "Vinci 2", zaraz obok obsady, jest jego chyba największym atutem. A to mamy wrażenie, jest coraz rzadszym zjawiskiem w polskim kinie.

Film "Vinci 2" pojawi się na Netflixie już 8 października 2025 roku.

