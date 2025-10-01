Koniec wstydu na Spotify. Ta funkcja uratuje Twoje rekomendacje

Spotify wreszcie pochyliło się nad jednym z największych problemów swoich użytkowników. Chodzi o piosenki, których słuchamy, ale które kompletnie nie pasują do naszego codziennego gustu. Muzyka do snu, składanka na domówkę albo, co gorsza, playlista z piosenkami dla dzieci – wszystko to do tej pory niszczyło misternie budowane przez algorytmy rekomendacje.

Efekt? W corocznym podsumowaniu Wrapped lądowały kołysanki, a w cotygodniowym Discover Weekly pojawiały się hity disco polo po jednej, sobotniej nocy. Z tym na szczęście koniec.

Jak to działa? Banalnie prosto

Spotify rozszerza funkcję, którą część z nas już zna. Do tej pory można było wykluczać całe playlisty. Teraz opcja "Nie uwzględniaj w profilu słuchacza" trafia także do pojedynczych piosenek. Działa to zarówno w darmowej wersji, jak i w planie Premium.

Wystarczą trzy szybkie kroki na telefonie lub komputerze:

wybierasz piosenkę (lub playlistę), której chcesz się "pozbyć",

klikasz w trzy kropki obok tytułu,

wybierasz opcję "Nie uwzględniaj w profilu słuchacza".

I gotowe. Piosenka nadal będzie dostępna, ale algorytm Spotify uda, że nigdy jej nie słyszałeś. Jeśli zmienisz zdanie, możesz cofnąć tę decyzję w dokładnie ten sam sposób.

A co to ten profil słuchacza?

Profil słuchacza to nic innego, jak cyfrowy obraz Twojego gustu muzycznego, który Spotify tworzy na podstawie tego, czego słuchasz. To właśnie on decyduje, co znajdzie się w Twoim Discover Weekly, Blendach ze znajomymi, a przede wszystkim – w grudniowym podsumowaniu Wrapped.