Koniec wstydu na Spotify. Ta funkcja uratuje Twoje rekomendacje

Każdy z nas to zna: jedna playlista na imprezę lub prośba dziecka i całe muzyczne rekomendacje lecą do kosza. Spotify w końcu wprowadza funkcję, na którą wszyscy czekaliśmy.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 01 PAŹ 2025
Spotify wreszcie pochyliło się nad jednym z największych problemów swoich użytkowników. Chodzi o piosenki, których słuchamy, ale które kompletnie nie pasują do naszego codziennego gustu. Muzyka do snu, składanka na domówkę albo, co gorsza, playlista z piosenkami dla dzieci – wszystko to do tej pory niszczyło misternie budowane przez algorytmy rekomendacje.

Efekt? W corocznym podsumowaniu Wrapped lądowały kołysanki, a w cotygodniowym Discover Weekly pojawiały się hity disco polo po jednej, sobotniej nocy. Z tym na szczęście koniec.

Jak to działa? Banalnie prosto

Spotify rozszerza funkcję, którą część z nas już zna. Do tej pory można było wykluczać całe playlisty. Teraz opcja "Nie uwzględniaj w profilu słuchacza" trafia także do pojedynczych piosenek. Działa to zarówno w darmowej wersji, jak i w planie Premium.

Wystarczą trzy szybkie kroki na telefonie lub komputerze:

  • wybierasz piosenkę (lub playlistę), której chcesz się "pozbyć",
  • klikasz w trzy kropki obok tytułu,
  • wybierasz opcję "Nie uwzględniaj w profilu słuchacza".

I gotowe. Piosenka nadal będzie dostępna, ale algorytm Spotify uda, że nigdy jej nie słyszałeś. Jeśli zmienisz zdanie, możesz cofnąć tę decyzję w dokładnie ten sam sposób.

A co to ten profil słuchacza?

Profil słuchacza to nic innego, jak cyfrowy obraz Twojego gustu muzycznego, który Spotify tworzy na podstawie tego, czego słuchasz. To właśnie on decyduje, co znajdzie się w Twoim Discover Weekly, Blendach ze znajomymi, a przede wszystkim – w grudniowym podsumowaniu Wrapped.

To właśnie ten profil był do tej pory bezlitośnie zaburzany przez utwory "specjalnego przeznaczenia". Dzięki nowej funkcji, playlisty z szumem fal, muzyką do ćwiczeń czy hitami z ostatniej domówki wreszcie przestaną zakłamywać rzeczywistość. Twoje rekomendacje staną się po prostu Twoje. Czyste, spersonalizowane i bez śladu piosenek, których wolisz nie widzieć na swojej playliście wszech czasów.

