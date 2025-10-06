Chciał tylko kupić router. Przez jeden błąd wpadł w bezduszną machinę Plusa

Szanowny Panie Redaktorze,



w odpowiedzi na Pana e-mail informuję, że jednoznaczne stanowisko Prezes UODO może wyrazić w decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu postępowania i zbadaniu wszelkich okoliczności konkretnej sprawy.



Z punktu widzenia przepisów o ochronie danych osobowych, każdy administrator danych, aby móc legalnie przetwarzać dane osobowe, w tym je pozyskiwać, musi wykazać uprawniającą go do tego podstawę prawną. Ponadto musi również kierować się zasadami określonymi w art. 5 RODO. Wśród tych zasad można wymienić m.in. zasady ograniczenia celu i minimalizacji danych, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. b) i c) RODO. Zasady te obligują administratora do tego, by dane były przetwarzane wyłącznie w prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami a zakres danych był ograniczony do tego, co niezbędne do realizacji tych celów.



W przedstawionej przez Pana sytuacji jest jednak wiele niewiadomych. Nie można wykluczyć, że przetwarzanie numeru PESEL w niektórych sytuacjach będzie dozwolone, o ile spełnione zostały powyżej określone zasady, a administrator jest w stanie wykazać niezbędność przetwarzania numeru ewidencyjnego albo, że przetwarzanie tego rodzaju identyfikatora wynika z prawnego obowiązku.



W intersującej Pana sprawie, z uwagi na to, że urządzeniem dysponował operator telefonii komórkowej, zastosowanie mogą mieć przepisy ustawy Prawo komunikacji elektronicznej. W niektórych sytuacjach ustawa nakłada na operatora telekomunikacyjnego prawny obowiązek pozyskiwania od abonentów numeru PESEL (zob. np. art. 296 ust. 1 pkt 1 lit. b lub art. 297 ust. 1 i 2 ww. ustawy). Trudno jednak ocenić, bez znajomości szczegółów sprawy, czy i które przepisy prawa mogłyby znaleźć zastosowanie w przedstawionej przez Pana sytuacji.



Warto, aby wszelkie wątpliwości związane z celami i podstawą przetwarzania danych osobowych w pierwszej kolejności wyjaśniać z administratorem, korzystając z uprawnień przewidziany dla osoby, której dane dotyczą w art. 13-15 RODO.



Jednocześnie informuję, że każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto osoba taka może też dochodzić swoich praw przed sądem powszechnym (art. 79 RODO). A jeżeli uzna ona, że w wyniku naruszenia przepisów RODO poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową, ma też prawo żądać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowania, do czego uprawnia ją art. 82 RODO.

Karol Witowski, Rzecznik Prasowy UODO