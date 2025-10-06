Fani czekają na OnePlus 15, ale producent ma coś lepszego w zanadrzu

OnePlus 15 zadebiutuje w jeszcze październiku lub w listopadzie, co już wzbudza emocje wśród sympatyków marki, ale to nie koniec dobrych informacji. W sieci krążą już nowe doniesienia na temat kompaktowych modeli, które są następcami niemal bliźniaczych OnePlus 13T i OnePlus 13s.

Według przecieku opublikowanego na Weibo przez Smart Pikachu nadchodzący OnePlus 15T, który poza Chinami może pojawić się jako OnePlus 15s, zachowa kompaktowy rozmiar ekranu około 6,3 cala, jednocześnie zaoferuje znacząco większą baterię niż poprzednik.

Smart Pikachu sugeruje, że pojemność ogniwa wyniesie ponad 7000 mAh, co byłoby znaczącym wzrostem wobec akumulatora OnePlus 13T (6260 mAh), nie mówiąc już o OnePlus 13s (5850 mAh). Dla porównania oczekiwany OnePlus 15 w świetle najnowszych przecieków ma być wyposażony w akumulator 7300 mAh. Zapowiadane kompakty będą więc bardzo poręczne, a jednocześnie wyposażone w baterie prawie lub dosłownie jak w dużym flagowcu.

Z doniesień wynika także, że we wnętrzu OnePlus 15T/15s znajdzie się układ Snapdragon 8 Elite Gen 5, więc mocy na pewno nie zabraknie. Źródło podaje ponadto, że obudowa kompaktowego OnePlusa ma mieć metalową ramkę oraz uniwersalny przycisk Plus Key, znany już z poprzedników. Dodatkowo Smart Pikachu wspomina o ultradźwiękowym czytniku linii papilarnych pod ekranem, będącym kolejnym ulepszeniem względem optycznych sensorów używanych wcześniej przez OnePlus w kompaktach z serii 13. Zapowiada się więc na sprzęty bez większych kompromisów.