OnePlus zapowiada OxygenOS 16. Data premiery nie zaskakuje

OnePlus ogłosił, że OxygenOS 16, bazujący na Androidzie 16, zostanie oficjalnie zaprezentowany 16 października 2025 roku, dzień po premierze bliźniaczego ColorOS 16 dla smartfonów Oppo. OnePlus zapowiada nową wersję systemu w globalnych kanałach społecznościowych, a więc mamy pewność, że powinien szybko trafić do użytkowników smartfonów OnePlus na całym świecie.

Dalsza część tekstu pod wideo

W nadchodzącej aktualizacji systemu producent kładzie silny nacisk na integrację sztucznej inteligencji z codziennymi czynnościami, czego znakiem jest hasło promocyjne „Inteligentnie Twój” (Intelligently Yours) oraz nowa marka OnePlus AI. OnePlus zapowiada także, że OxygenOS 16 będzie „mądrzejszy niż myślisz”.

Centralnym elementem nowej wersji będzie dobrze już znana m.in. z OnePlus Nord 5, ale ulepszona funkcja Mind Space – inteligentna przestrzeń do organizowania wspomnień i kolekcji użytkownika. Jak już ostatnio zdradził OnePlus, Mind Space otrzyma zaawansowaną integrację z modelem Google Gemini, dzięki czemu AI będzie mogła wykorzystywać zapisane tam dane do wykonywania skomplikowanych zadań, na przykład planowania kilkudniowej podróży zagranicznej na podstawie zgromadzonych informacji. OnePlus zapowiada, że ta funkcja uczyni smartfony z OxygenOS 16 bardziej wszechstronnymi – będzie pełnić funkcję planera, asystenta i menedżera w jednym.