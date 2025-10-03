Oprogramowanie

OnePlus dopali OxygenOS 16 sztuczną inteligencją Google

Zbliża się premiera OxygenOS 16, nowej wersji systemu OnePlus na bazie Androida. Producent ujawnia kolejne nowości i zapowiada funkcje AI, bazujące na Gemini.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 14:54
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
OnePlus dopali OxygenOS 16 sztuczną inteligencją Google

OnePlus zapowiedział, że nadchodzący OxygenOS 16 przyniesie jeszcze większą integrację z modelem sztucznej inteligencji Google Gemini. Dzięki temu na urządzeniach producenta pojawią się nowe funkcje oparte na generatywnej AI. Choć Gemini jako asystent jest już w telefonach OnePlus od dawna, OxygenOS 16 ma przynieść dodatkowe możliwości.

Dalsza część tekstu pod wideo

Firma poinformowała o tym w mediach społecznościowych, podkreślając, że rozwiązanie ma działać jako planer, asystent i menedżer w jednym. Centralnym elementem nowości będzie przestrzeń Mind Space, czyli specjalny hub do organizowania wspomnień i kolekcji użytkownika. Mind Space to jedna z nowości w oprogramowaniu marki, która zadebiutowała wraz z telefonem OnePlus Nord 5. Najwyraźniej producent chce dodać tam nowe elementy. Gemini będzie mógł wykorzystywać przechowywane w Mind Space treści do realizacji bardziej złożonych zadań. Jako przykład OnePlus podał sytuację, w której sztuczna inteligencja pomaga zaplanować pięciodniową podróż do Paryża, korzystając z danych znajdujących się w aplikacji.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon ONEPLUS Nord CE 4 Lite 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Srebrny
Smartfon ONEPLUS Nord CE 4 Lite 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Srebrny
0 zł
899.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 899.99 zł
Smartfon ONEPLUS Nord CE 5 5G 8/128GB 6.77" 120Hz Czarny
Smartfon ONEPLUS Nord CE 5 5G 8/128GB 6.77" 120Hz Czarny
0 zł
1299 zł - najniższa cena
Kup teraz 1299 zł
Smartfon ONEPLUS Nord CE 5 5G 8/128GB 6.77" 120Hz Biały
Smartfon ONEPLUS Nord CE 5 5G 8/128GB 6.77" 120Hz Biały
0 zł
1299 zł - najniższa cena
Kup teraz 1299 zł
Advertisement
OnePlus dopali OxygenOS 16 sztuczną inteligencją Google

Choć OnePlus ma kilka narzędzi wykorzystujących AI, to jednak powiązane marki jak Oppo czy Realme dostarczają takich funkcji więcej. Najwyraźniej OnePlus chce nadrobić trochę ten dystans. Nowe funkcje, w tym przestrzeń Mind Space z silnikiem Gemini, trafią na wybrane smartfony OnePlus wraz z premierą OxygenOS 16. Firma zapowiada, że aktualizacja zadebiutuje w najbliższych tygodniach, jednak lista wspieranych urządzeń oraz szczegółowy harmonogram będą podane dopiero w momencie startu wdrożenia.

Image
telepolis
oneplus sztuczna inteligencja Google Gemini OxygenOS 16 Mind Space
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, OnePlus
Źródła tekstu: Fone Arena