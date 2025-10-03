OnePlus dopali OxygenOS 16 sztuczną inteligencją Google
Zbliża się premiera OxygenOS 16, nowej wersji systemu OnePlus na bazie Androida. Producent ujawnia kolejne nowości i zapowiada funkcje AI, bazujące na Gemini.
OnePlus zapowiedział, że nadchodzący OxygenOS 16 przyniesie jeszcze większą integrację z modelem sztucznej inteligencji Google Gemini. Dzięki temu na urządzeniach producenta pojawią się nowe funkcje oparte na generatywnej AI. Choć Gemini jako asystent jest już w telefonach OnePlus od dawna, OxygenOS 16 ma przynieść dodatkowe możliwości.
Firma poinformowała o tym w mediach społecznościowych, podkreślając, że rozwiązanie ma działać jako planer, asystent i menedżer w jednym. Centralnym elementem nowości będzie przestrzeń Mind Space, czyli specjalny hub do organizowania wspomnień i kolekcji użytkownika. Mind Space to jedna z nowości w oprogramowaniu marki, która zadebiutowała wraz z telefonem OnePlus Nord 5. Najwyraźniej producent chce dodać tam nowe elementy. Gemini będzie mógł wykorzystywać przechowywane w Mind Space treści do realizacji bardziej złożonych zadań. Jako przykład OnePlus podał sytuację, w której sztuczna inteligencja pomaga zaplanować pięciodniową podróż do Paryża, korzystając z danych znajdujących się w aplikacji.
Choć OnePlus ma kilka narzędzi wykorzystujących AI, to jednak powiązane marki jak Oppo czy Realme dostarczają takich funkcji więcej. Najwyraźniej OnePlus chce nadrobić trochę ten dystans. Nowe funkcje, w tym przestrzeń Mind Space z silnikiem Gemini, trafią na wybrane smartfony OnePlus wraz z premierą OxygenOS 16. Firma zapowiada, że aktualizacja zadebiutuje w najbliższych tygodniach, jednak lista wspieranych urządzeń oraz szczegółowy harmonogram będą podane dopiero w momencie startu wdrożenia.