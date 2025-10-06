Producenci kręcą nosem. Partnerstwo Intel x NVIDIA utrudni życie

Jason Chen, prezes i dyrektor generalny Acera, stwierdził, że partnerstwo NVIDII i Intela, w ramach którego powstaną nowe układy x86, może skomplikować łańcuch dostaw dla większości producentów PC. Już teraz rozwlekła oferta Niebieskich i Czerwonych utrudnia planowanie premier, a dodanie do tego układów od Zielonych jeszcze bardziej zwiększy złożoność procesów zakupowych i zarządzania zapasami.

Zbyt duży wybór ma podobno zniechęcić konsumentów

Producenci komputerów muszą brać pod uwagę cenę, wydajność i pobór mocy każdego procesora, aby skutecznie pozycjonować swoje produkty na rynku. Obecność wielu generacji układów komplikuje te decyzje.

Przykładowo, Intel podniósł ostatnio ceny serii Raptor Lake z powodu rosnącego popytu, mimo że są one generację starsze od najnowszych Arrow Lake. Z kolei AMD niedawno wprowadziło do sprzedaży model Ryzen 3 5100, bazujący na starej platformie AM4 i pięcioletniej architekturze Zen 3.

Tajwański gigant na rynku sprzętu komputerowego skomentował również propozycję sekretarza handlu USA Howarda Lutnicka, zakładającą równy podział produkcji półprzewodników między Tajwanem a Stanami Zjednoczonymi. Założyciel Acera, Stan Shih, stwierdził, że taki podział jest możliwy, ale osiągnięcie go zajęłoby około 50 lat.