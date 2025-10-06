Tech

Producenci kręcą nosem. Partnerstwo Intel x NVIDIA utrudni życie

Planowane, wydawanie i pozycjonowanie nowych komputerów stacjonarnych i laptopów będzie trudniejsze. Konsumenci też mogą być skołowani.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 06 PAŹ 2025
1
Jason Chen, prezes i dyrektor generalny Acera, stwierdził, że partnerstwo NVIDII i Intela, w ramach którego powstaną nowe układy x86, może skomplikować łańcuch dostaw dla większości producentów PC. Już teraz rozwlekła oferta Niebieskich i Czerwonych utrudnia planowanie premier, a dodanie do tego układów od Zielonych jeszcze bardziej zwiększy złożoność procesów zakupowych i zarządzania zapasami.

Zbyt duży wybór ma podobno zniechęcić konsumentów

Producenci komputerów muszą brać pod uwagę cenę, wydajność i pobór mocy każdego procesora, aby skutecznie pozycjonować swoje produkty na rynku. Obecność wielu generacji układów komplikuje te decyzje.

Przykładowo, Intel podniósł ostatnio ceny serii Raptor Lake z powodu rosnącego popytu, mimo że są one generację starsze od najnowszych Arrow Lake. Z kolei AMD niedawno wprowadziło do sprzedaży model Ryzen 3 5100, bazujący na starej platformie AM4 i pięcioletniej architekturze Zen 3.

Tajwański gigant na rynku sprzętu komputerowego skomentował również propozycję sekretarza handlu USA Howarda Lutnicka, zakładającą równy podział produkcji półprzewodników między Tajwanem a Stanami Zjednoczonymi. Założyciel Acera, Stan Shih, stwierdził, że taki podział jest możliwy, ale osiągnięcie go zajęłoby około 50 lat.

Od ceł i niedoborów, przez geopolitykę, po niespodziewane sojusze - zmiany w branży półprzewodników wywracają rynek do góry nogami. Firmy nie mają wyjścia i muszą dostosowywać się do nowych realiów, stawiając czoła kolejnym wyzwaniom. Szkoda że przeważnie tracą na tym głównie konsumenci, na których przerzucane są wszystkie koszta.

telepolis
acer Intel Nvidia procesor CPU x86
Zródła zdjęć: Telepolis / Arkadiusz Bała
Źródła tekstu: DigiTimes, Tom's Hardware, oprac. własne