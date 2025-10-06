Bank Pekao będzie cię śledził. Sprawdzi, jak trzymasz telefon i myszkę

Pekao będzie cię śledził... dla twojego dobra

Usługa ochrony behawioralnej, wciąż rzadkość w polskich bankach, opiera się na analizie indywidualnych wzorców zachowania użytkownika podczas korzystania z bankowości internetowej oraz mobilnej. System gromadzi i przetwarza dane behawioralne, czyli informacje o sposobie pisania na klawiaturze, poruszania kursorem lub palcem po ekranie, przewijania strony czy trzymania urządzenia. Jeżeli w trakcie analizy wykryte zostaną nietypowe różnice w zachowaniu, bank może wstrzymać realizację danej operacji i skierować ją do dodatkowej autoryzacji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jak przekonuje Bank Pekao, ochrona behawioralna stanowi istotne wzmocnienie systemów przeciwdziałania fraudom i pozwala skuteczniej wykrywać próby nieuprawnionego logowania i wykonywania transakcji w serwisach bankowych. Z podobnego zabezpieczenia mogą też korzystać klienci PKO BP, BNP Paribas oraz VeloBanku.

Jak włączyć dodatkową warstwę ochrony w Pekao?

Rozwiązanie można aktywować w aplikacji PeoPay, serwisie Pekao24, za pośrednictwem infolinii lub udając się do dowolnego oddziału banku, poprzez wyrażenie stosownej zgody na przetwarzanie danych. Usługa nie wymaga dodatkowych czynności po jej aktywacji – działa automatycznie w tle, nie śledzi treści ani nie rejestruje danych osobowych.

Usługa ochrony behawioralnej została uruchomiona dzięki platformie weryfikacji behawioralnej oferowanej przez BIK (Biuro Informacji Kredytowej). Instytucja ta rozwija zaawansowane rozwiązania analityczne, m.in. w obszarze oceny ryzyka fraudowego i weryfikacji tożsamości w środowisku cyfrowym.