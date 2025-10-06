T-Mobile odpalił urodzinową grę. Tysiące nagród czeka w aplikacji

T-Mobile świętuje drugie urodziny programu Magenta Moments. Z tej okazji w aplikacji Mój T-Mobile wylądowała nowa gra. Nazywa się "Wystrzałowa 2!" i pozwala upolować ciekawe nagrody.

Mechanizm działania gdy jest banalnie prosty. Gracz steruje koszykiem i łapie spadające z góry ekranu urodzinowe elementy. Każdy złapany przedmiot to jeden punkt. Trzeba tylko uważać na bomby, które odejmują punkty i unikać upuszczania prezentów, bo to kosztuje utratę życia. Punkty sumują się w tygodniowym rankingu.

W T-Mobile zapewniamy najlepsze doświadczenia – nie tylko te telekomunikacyjne, poprzez rozwój naszych usług i najszybszej sieci 5G Bardziej, ale także te wykraczające poza standardową działalność naszej firmy. W tym pomaga nam Magenta Moments, gdzie każdego dnia pojawiają się wyjątkowe oferty ułatwiające naszym klientom codzienne życie. A ponieważ nasz program obchodzi drugie urodziny, to atrakcji będzie jeszcze więcej. Gra 'Wystrzałowa 2!' jest tylko jedną z wielu z nich. Maximiliano Bellassai, członek zarządu, dyrektor ds. B2C, T-Mobile Polska

Nagrody co tydzień, ale to nie wszystko

Zabawa została podzielona na cztery tygodniowe etapy i potrwa od 6 października do 2 listopada 2025 roku. W każdym tygodniu operator nagrodzi 250 graczy z najlepszymi wynikami. Każdy z nich otrzyma pakiet nagród:

voucher o wartości 25 zł do sklepu internetowego H&M,

voucher na bilet 2D do sieci kin Cinema City.

To jednak nie koniec. Magentowy operator przewidział też coś dla najbardziej aktywnych. Po zakończeniu akcji przyzna dodatkowe punkty – Serca – za samą częstotliwość grania. Gracze, którzy uruchomią grę od 10 do 19 razy, dostaną 250 Serc. Za 20-29 uruchomień przewidziano 500 Serc. Najbardziej wytrwali, którzy zagrają co najmniej 30 razy, zgarną bonus w postaci 1000 Serc.

Jak zagrać w "Wystrzałową 2!"?

Każde uruchomienie gry kosztuje 30 Serc w programie Magenta Moments. Aby móc wziąć udział w zabawie, trzeba spełnić kilka prostych warunków. Klienci abonamentowi muszą mieć po prostu aktywną usługę głosową.

W przypadku użytkowników ofert na kartę i MIX wymaga się aktywnego numeru od co najmniej 90 dni. Dodatkowo, w ciągu ostatnich 90 dni suma doładowań musiała wynieść minimum 50 zł. Alternatywą jest posiadanie aktywnej, cyklicznej usługi GO!XL. Po spełnieniu warunków można już polować na nagrody.