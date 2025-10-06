T-Mobile odpalił urodzinową grę. Tysiące nagród czeka w aplikacji
W aplikacji Mój T-Mobile pojawiła się nowa akcja z nagrodami. To część większego świętowania.
T-Mobile świętuje drugie urodziny programu Magenta Moments. Z tej okazji w aplikacji Mój T-Mobile wylądowała nowa gra. Nazywa się "Wystrzałowa 2!" i pozwala upolować ciekawe nagrody.
Mechanizm działania gdy jest banalnie prosty. Gracz steruje koszykiem i łapie spadające z góry ekranu urodzinowe elementy. Każdy złapany przedmiot to jeden punkt. Trzeba tylko uważać na bomby, które odejmują punkty i unikać upuszczania prezentów, bo to kosztuje utratę życia. Punkty sumują się w tygodniowym rankingu.
W T-Mobile zapewniamy najlepsze doświadczenia – nie tylko te telekomunikacyjne, poprzez rozwój naszych usług i najszybszej sieci 5G Bardziej, ale także te wykraczające poza standardową działalność naszej firmy. W tym pomaga nam Magenta Moments, gdzie każdego dnia pojawiają się wyjątkowe oferty ułatwiające naszym klientom codzienne życie. A ponieważ nasz program obchodzi drugie urodziny, to atrakcji będzie jeszcze więcej. Gra 'Wystrzałowa 2!' jest tylko jedną z wielu z nich.
Nagrody co tydzień, ale to nie wszystko
Zabawa została podzielona na cztery tygodniowe etapy i potrwa od 6 października do 2 listopada 2025 roku. W każdym tygodniu operator nagrodzi 250 graczy z najlepszymi wynikami. Każdy z nich otrzyma pakiet nagród:
- voucher o wartości 25 zł do sklepu internetowego H&M,
- voucher na bilet 2D do sieci kin Cinema City.
To jednak nie koniec. Magentowy operator przewidział też coś dla najbardziej aktywnych. Po zakończeniu akcji przyzna dodatkowe punkty – Serca – za samą częstotliwość grania. Gracze, którzy uruchomią grę od 10 do 19 razy, dostaną 250 Serc. Za 20-29 uruchomień przewidziano 500 Serc. Najbardziej wytrwali, którzy zagrają co najmniej 30 razy, zgarną bonus w postaci 1000 Serc.
Jak zagrać w "Wystrzałową 2!"?
Każde uruchomienie gry kosztuje 30 Serc w programie Magenta Moments. Aby móc wziąć udział w zabawie, trzeba spełnić kilka prostych warunków. Klienci abonamentowi muszą mieć po prostu aktywną usługę głosową.
W przypadku użytkowników ofert na kartę i MIX wymaga się aktywnego numeru od co najmniej 90 dni. Dodatkowo, w ciągu ostatnich 90 dni suma doładowań musiała wynieść minimum 50 zł. Alternatywą jest posiadanie aktywnej, cyklicznej usługi GO!XL. Po spełnieniu warunków można już polować na nagrody.
Dodatkowe informacje na temat gry można znaleźć w regulaminie.