Leżysz na kanapie, a LG CLOiD Home Robot zasuwa za ciebie

Roboty w domu dziś kojarzą nam się najczęściej z inteligentnym sprzętem sprzątającym, ale LG CLOiD Home Robot to już realizacja pomysłów jak z filmów SF. Pokazywana na targach CES 2026 nowość LG została zaprojektowana do wykonywania codziennych zadań domowych.

LG CLOiD może działać w różnych scenariuszach domowych. W jednym z nich robot wyjmuje mleko z lodówki i wkłada rogalika do piekarnika, przygotowując śniadanie. Po wyjściu domowników CLOiD uruchamia pranie, a następnie składa i układa ubrania po wysuszeniu.

LG CLOiD składa się z jednostki głównej, korpusu z dwoma przegubowymi ramionami oraz podstawy na kółkach z autonomiczną nawigacją. Korpus można pochylać, dostosowując jego wysokość, co umożliwia robotowi podnoszenie przedmiotów z poziomu kolan i wyżej.

Każde ramię ma siedem zakresów ruchu, odpowiadających mobilności ludzkiej ręki. Bark, łokieć i nadgarstek umożliwiają ruchy do przodu, tyłu, obroty i ruchy boczne. Każda dłoń ma pięć niezależnie sterowanych palców do precyzyjnej manipulacji. LG przekonuje, że taka konfiguracja pozwala CLOiD-owi obsługiwać duży zakres czynności domowych w kuchni, pralni i przestrzeni dziennej.

Głowa jako mobilne centrum AI

Głowa robota pełni funkcję mobilnego centrum AI. Wyposażono ją w procesor, wyświetlacz, głośnik, kamery, różne czujniki oraz generatywną AI obsługującą głos. Elementy te pozwalają robotowi komunikować się z ludźmi za pomocą mowy i animowanych wyrazów twarzy, uczyć się środowiska oraz wzorców życia użytkowników, a także sterować domowymi urządzeniami na podstawie tej wiedzy.