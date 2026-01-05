Musisz mieć konto Microsoft nawet jeśli masz starego Windowsa a i to nie pomoże

W sieci pojawiła się historia mężczyzny, który próbował aktywować Windowsa 7 przez telefon, co okazało się niemożliwe. Postanowiłem to więc zweryfikować osobiście, dzwoniąc na numer aktywacyjny Microsoftu, czyli 00 800 121 16 54. Po wysłuchaniu krótkiego komunikatu od syntezatora głosu AI, który brzmiał gorzej, niż słusznie miniony ruski dubbing gier z lat 90., przeszedłem do sekcji aktywacji, gdzie dowiedziałem się, że ta telefoniczna została już zakończona i pozostała tylko internetowa.

Koniec telefonicznej aktywacji Windowsa

Co to oznacza? Otóż konieczne jest posiadanie konta Microsoft przy próbie aktywacji nowszych systemów. Problem zaczyna się przy starszych systemach takich, jak Windows XP, czy Windows 7, w których serwery aktywacyjne już nie działają. Tym samym nawet osoby, które mają legalną kopię systemu w przypadku jego reinstalacji na swoim retro sprzęcie, muszą uciekać się do korzystania z pirackich wersji.