W x-kom za 85 złotych, a na AliExpress chcą 142 zł

W ogóle na AliExpress, jeśli chodzi o ten konkretny sprzęt, jest stosunkowo drogo, w porównaniu do tego, co mamy w Polsce, jednak cena w x-kom wypada najlepiej. Mowa tu o smartwatchu Redmi Watch 5 Active, który jest naprawdę podstawowym modelem zegarka. Co jednak trudno uznać za wadę, a może być Wasz za 85 zł.

Redmi Watch 5 Active

Największa wada? Brak ekranu OLED. Zamiast tego dostajemy 2-calowy panel LCD. Co i tak nie jest zbyt bolesne dla baterii, która według deklaracji ma wytrzymywać do 18 dni. Myślę, że dwa tygodnie bez ładowarki to realny scenariusz. Zniesie także dużo dzięki normie IPX8 i zwartej konstrukcji.

A co ten sprzęt potrafi? No cóż, mamy tu głównie dość podstawowy pakiet ze sporym bonusem. I tak znajdziemy tu pomiar tętna i natlenienia krwi, licznik kroków i masę trybów sportowych. A także wyświetlanie powiadomień, pogody, oraz.... zegarek z licznymi funkcjami, jak budzik, stoper, czy minutnik. Jest więc w czym przebierać i wybierać. Dużą wartością dodaną jest natomiast możliwość prowadzenia rozmów z poziomu zegarka. To bardzo użyteczne, kiedy jedziemy autem i akurat mamy telefon w kieszeni. Lub kiedy jesteśmy leniwi, siedzimy na fotelu, a smartfon ładuje się w pokoju obok. A wszystko to za 85 zł.