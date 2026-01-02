Zmiany w Fonii od stycznia. Nowy cennik skrywa kilka niespodzianek

Abonamenty bez zmian, ale z niespodzianką dla podróżnych

Główne stawki za pakiety mobilne pozostały na tym samym poziomie. Klienci nadal mają do wyboru trzy warianty: za 15 zł, 40 zł oraz 69 zł miesięcznie. Najtańsza opcja oferuje 31 GB Internetu w kraju. Średni pakiet to 100 GB, a najdroższy daje aż 500 GB transferu. Rozmowy oraz wiadomości SMS i MMS w Polsce wciąż są nielimitowane w każdym z tych planów.

Ciekawa zmiana zaszła w połączeniach zagranicznych. Mołdawia została przeniesiona z trzeciej strefy międzynarodowej do strefy pierwszej, dołączając tam do Białorusi i Ukrainy. W starym cenniku minuta połączenia do Mołdawii kosztowała 1,93 zł. Teraz to 1,63 zł za minutę. To dobra wiadomość dla osób, które często dzwonią na wschód.

Nowe zasady dla kart eSIM

Operator postanowił doprecyzować zasady korzystania z wirtualnych kart eSIM. W nowym dokumencie pojawił się zapis o duplikacie karty przy zmianie urządzenia. Użytkownik może wykonać dwie takie zmiany w roku kalendarzowym za darmo. Każdy kolejny duplikat w tym samym roku będzie już kosztował 25 zł.

W starym cenniku z 2025 roku opłata za wymianę karty SIM (np. przy kradzieży lub uszkodzeniu z winy klienta) wynosiła 25 zł. Nowe przepisy dotyczące eSIM są więc ukłonem w stronę osób, które rzadko zmieniają telefony. Pozwalają one na uniknięcie kosztów przy standardowej wymianie smartfonu.

Aktywacja wciąż boli portfel

Jeśli ktoś liczył na obniżenie opłaty za start w sieci, to będzie rozczarowany. Fonia utrzymała stawkę aktywacyjną na poziomie 151 zł. Jest to jedna z wyższych opłat tego typu na polskim rynku. Operator nie zmienił też kosztów usług dodatkowych. Za zmianę numeru telefonu nadal zapłacimy 99 zł.

Niewykorzystane w danym miesiącu minuty wliczone w abonament nadal przepadają. Nie można ich przenieść na kolejny okres rozliczeniowy. Niewykorzystanie transferu danych również nie wpływa na obniżenie opłaty za abonament. Warto o tym pamiętać przy wyborze najwyższego pakietu 500 GB.