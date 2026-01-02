5G za 8 zł miesięcznie? CrossMobile odpalił ofertę, która kosi konkurencję

Rok spokoju za jedną "stówkę"

Najnowsza propozycja CrossMobile opiera się na prostym mechanizmie. Klient płaci 100 zł jednorazowo i ma spokój z rachunkami przez kolejne 12 miesięcy. W przeliczeniu na miesiąc daje to zaledwie 8,33 zł abonamentu miesięcznie, tyle, że płatnego z góry, jak w prepaidzie. To obecnie jedna z najtańszych opcji na rynku z nielimitowanymi usługami.

W ramach pakietu otrzymujemy pełną swobodę komunikacji. Rozmowy, SMS-y oraz MMS-y do wszystkich sieci są nielimitowane. To rzadkość w tak niskim przedziale cenowym, gdzie zazwyczaj trzeba godzić się na limity.

22 GB i technologia 5G Ultra

Kluczowym elementem oferty jest pakiet danych o wielkości 22 GB miesięcznie. Choć nie jest to paczka dla rekordzistów pobierania, dla większości użytkowników będzie w pełni wystarczająca. Co istotne, operator udostępnia w tym planie technologię 5G oraz 5G Ultra Plusa.

Zasięg zielonego operatora ma zagwarantować stabilność i przyzwoite szybkości transferu w całym kraju. CrossMobile dorzuca do tego standardy VoLTE oraz Wi-Fi Calling. Dzięki nim jakość rozmów powinna stać na wysokim poziomie nawet przy słabszym sygnale komórkowym.

eSIM i brak plastiku

Wygoda to nie tylko niska cena, ale też nowoczesne rozwiązania. Nowy plan "Mega Hit" wspiera technologię eSIM. Pozwala to na aktywację numeru bez czekania na tradycyjną kartę i kuriera. Cały proces można sfinalizować online w kilka chwil.

Warto pamiętać, że po roku promocyjna cena ulega zmianie. Plan automatycznie przechodzi w taryfę abonamentową "Hit Oferta PRO", co wiąże się z dopłatą 6,66 zł miesięcznie. W zamian możemy liczyć na 32 GB miesięcznie (12 GB w pakiecie + 20 GB za terminowe opłacanie faktur). Mimo to, oferta pozostaje atrakcyjna dla osób szukających oszczędności bez rezygnacji z nowoczesnych technologii. No i w każdej chwili można ją zmienić (od 12 miesiąca). Rezygnacja z promocji wcześniej jest możliwa, ale pieniędzy za niewykorzystany okres nie odzyskamy.