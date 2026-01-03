Wiadomości

Rząd szykuje nowy zakaz. Wejście tylko z mObywatelem

Powraca temat zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski ujawnił, że trwają już prace nad technicznym mechanizmem weryfikacji wieku.

Ograniczenie lub zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci to temat, który coraz częściej pojawia się w wypowiedziach polityków. W niektórych państwach taki mechanizm już został z sukcesem wdrożony, a wkrótce może dołączyć do nich Polska.

Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji, goszcząc w studiu Polsat News, ujawnił, że resort już pracuje nad podobnym przepisem obejmującym Polskę. Ograniczenie ma dotyczyć możliwości zakładania kont w mediach społecznościowych przez dzieci. Trwają też techniczne przygotowania do wdrożenia systemu weryfikacji wieku. Do wprowadzenia nowych zasad może dojść już w tym roku.

To, nad czym pracujemy teraz, to zapewnienie takich warunków technicznych, żeby ten przepis był skuteczny. W tym roku będziemy dysponować już takimi narzędziami, więc uważam, że ten rok to jest odpowiedni czas, żeby takie regulacje w Polsce wprowadzić

– zapowiedział Dariusz Standerski.

Wiceminister zaznaczył, że sam jest zwolennikiem wprowadzenia przepisu, który ogranicza dostęp do mediów społecznościowych, ale nie przesądza, od jakiego wieku powinny obowiązywać nowe zasady. Jego zdaniem to powinno być poprzedzone ekspertyzą i poważną dyskusją publiczną

Pracujemy nad narzędziem weryfikacji wieku, które może być wykorzystane właśnie do możliwości założenia konta w mediach społecznościowych przez osobę, która ma lat 13, 15, 16, tego nie przesądzam

– powiedział wiceminister cyfryzacji.

Jak miałby wyglądać taki mechanizm weryfikacji wieku? Przy zakładaniu konta w mediach społecznościowych pojawi się okienko „potwierdź swój wiek”. Jak podkreśla Dariusz Standerski, to już nie będzie deklaratywny mechanizm, w którym użytkownik tylko potwierdzi, że „tak, mam 16 lat czy 13 lat”. Zamiast tego będzie generowane poświadczenie w portfelu tożsamości cyfrowej. Takie poświadczenie będzie przekazywało tylko tę jedną informację z urządzenia – czy użytkownik ma odpowiedni wiek, dopuszczający go do założenia konta. Wszystko więc wskazuje na to, że narzędziem weryfikacji będzie mObywatel, z którego można korzystać po ukończeniu 13. roku życia.

