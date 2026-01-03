Rząd szykuje nowy zakaz. Wejście tylko z mObywatelem

Ograniczenie lub zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci to temat, który coraz częściej pojawia się w wypowiedziach polityków. W niektórych państwach taki mechanizm już został z sukcesem wdrożony, a wkrótce może dołączyć do nich Polska.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji, goszcząc w studiu Polsat News, ujawnił, że resort już pracuje nad podobnym przepisem obejmującym Polskę. Ograniczenie ma dotyczyć możliwości zakładania kont w mediach społecznościowych przez dzieci. Trwają też techniczne przygotowania do wdrożenia systemu weryfikacji wieku. Do wprowadzenia nowych zasad może dojść już w tym roku.

To, nad czym pracujemy teraz, to zapewnienie takich warunków technicznych, żeby ten przepis był skuteczny. W tym roku będziemy dysponować już takimi narzędziami, więc uważam, że ten rok to jest odpowiedni czas, żeby takie regulacje w Polsce wprowadzić – zapowiedział Dariusz Standerski.

Wiceminister zaznaczył, że sam jest zwolennikiem wprowadzenia przepisu, który ogranicza dostęp do mediów społecznościowych, ale nie przesądza, od jakiego wieku powinny obowiązywać nowe zasady. Jego zdaniem to powinno być poprzedzone ekspertyzą i poważną dyskusją publiczną.

Pracujemy nad narzędziem weryfikacji wieku, które może być wykorzystane właśnie do możliwości założenia konta w mediach społecznościowych przez osobę, która ma lat 13, 15, 16, tego nie przesądzam – powiedział wiceminister cyfryzacji.