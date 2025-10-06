Klienci PKO BP pewnie nawet nie wiedzą, ale finansują polskie gazownie
PKO Bank Polski oraz Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały pierwszą w Polsce umowę konsorcjalną w sektorze biogazu i biometanu, udzielając 74 mln zł kredytu spółce Neo Biofuel Energy.
Aż 20% wydatków ma iść na energetykę
W ramach strategii PKO Banku Polskiego na lata 2025-2027, instytucja planuje pokryć ponad 20 procent wydatków sektora bankowego na transformację energetyczną Polski.
Polska dysponuje ogromnym potencjałem w produkcji biogazu — szacowanym na 8-13 miliardów metrów sześciennych rocznie. Według prognoz nasz kraj może należeć do czterech wiodących producentów biogazu i biometanu w Europie. Tymczasem obecnie sektor wykorzystuje zaledwie kilka procent tego potencjału.
W rejestrze prowadzonym przez KOWR figuruje 179 instalacji biogazowych o łącznej mocy 167,3 MW, podczas gdy teoretyczny potencjał przekracza 2 GW.
Gdzie wyglądać inwestycji PKO BP i BGK?
NeoBiofuel Energy otrzymała kredyt na rozwój trzech biogazowni w województwach lubelskim i śląskim o łącznej mocy 3,2 MW. Zgodnie z umową, wartość kredytu konsorcjalnego może wzrosnąć do 217 mln zł, co pozwoli sfinansować łącznie siedem projektów o mocy 12 MW (24 MW po rozbudowie).
NBE jest już kluczowym graczem na rynku, zarządzając co trzecią instalacją biogazu składowiskowego w Polsce. Do połowy 2026 r. ma zamiar zwiększyć portfel biogazowni fermentacyjnych do 23. Firma posiada już osiem instalacji tego typu.
Transformacja energetyczna wymaga zaangażowania całego sektora bankowego. Dlatego cieszymy się, że jako największy bank w Polsce możemy wspólnie z BGK uczestniczyć w pierwszej umowie konsorcjalnej w sektorze biogazu i biometanu. Wspierając projekty Neo Bio Energy, nie tylko przyczyniamy się do rozwoju odnawialnych źródeł energii, lecz także wspieramy innowacyjność polskich przedsiębiorstw.