Klienci PKO BP pewnie nawet nie wiedzą, ale finansują polskie gazownie

Aż 20% wydatków ma iść na energetykę

W ramach strategii PKO Banku Polskiego na lata 2025-2027, instytucja planuje pokryć ponad 20 procent wydatków sektora bankowego na transformację energetyczną Polski.

Polska dysponuje ogromnym potencjałem w produkcji biogazu — szacowanym na 8-13 miliardów metrów sześciennych rocznie. Według prognoz nasz kraj może należeć do czterech wiodących producentów biogazu i biometanu w Europie. Tymczasem obecnie sektor wykorzystuje zaledwie kilka procent tego potencjału.

W rejestrze prowadzonym przez KOWR figuruje 179 instalacji biogazowych o łącznej mocy 167,3 MW, podczas gdy teoretyczny potencjał przekracza 2 GW.

Gdzie wyglądać inwestycji PKO BP i BGK?

NeoBiofuel Energy otrzymała kredyt na rozwój trzech biogazowni w województwach lubelskim i śląskim o łącznej mocy 3,2 MW. Zgodnie z umową, wartość kredytu konsorcjalnego może wzrosnąć do 217 mln zł, co pozwoli sfinansować łącznie siedem projektów o mocy 12 MW (24 MW po rozbudowie).



NBE jest już kluczowym graczem na rynku, zarządzając co trzecią instalacją biogazu składowiskowego w Polsce. Do połowy 2026 r. ma zamiar zwiększyć portfel biogazowni fermentacyjnych do 23. Firma posiada już osiem instalacji tego typu.