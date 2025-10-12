Smartfony będą jeszcze droższe. To wina Snapdragona 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 będzie kolejnym układem, który stanie się kluczowym elementem nadchodzących flagowców. Ma to być najszybszy Snapdragon w historii smartfonów. Problem w tym, że jednocześnie będzie najdroższym, co może znacząco wpłynąć na cenę telefonów.

Cena Snapdragon 8 Elite Gen 5

Już zeszłoroczny Snapdragon 8 Elite okazał się niezwykle drogi w produkcji, a tym samym kosztowny dla producentów smartfonów, ale nowy model ma być jeszcze droższy.

Wyższe koszty produkcji, to wyższa cena końca dla użytkownika. Chociaż najmocniejsze modele w ofercie poszczególnych producentów skierowane są raczej do zamożnych osób, to powoli zaczynamy się zbliżać do granicy, która dla wielu będzie ciężka do przełknięcia.

Nowe szacunki sugerują, że Snapdragon 8 Elite Gen 5 będzie o około 27 proc. bardziej kosztownym układem niż zeszłoroczny Snapdragon 8 Elite i zarazem aż dwa razy droższym niż Snapdragon 8 Gen 1. Ceny kolejnych generacji prezentują się następująco:

Snapdragon 8 Gen 1: 120-130 dolarów

Snapdragon 8+ Gen 1: 120-130 dolarów

Snapdragon 8 Gen 2: 160 dolarów

Snapdragon 8 Gen 3: 170-200 dolarów

Snapdragon 8 Elite: 220 dolarów

Snapdragon 8 Elite Gen 5: 240-280 dolarów.

Wyższa cena spowodowana jest przede wszystkim cenami TSMC, które nowego Snapdragona będzie produkować w litografii 3 nm (N3P). Tajwańczycy praktycznie nie mają tutaj konkurencji, więc mogą windować swoje stawki.